Zawsze jest ciąg dalszy

To ciekawość sprawia, że moi bohaterowie nie czują się starzy, mimo że mają 80 czy 90 lat. Bez ciekawości się gaśnie – mówi Justyna Dąbrowska, autorka cyklu książek „Rozmowy z mistrzami”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Rozmawiając z intelektualistami, naukowcami, artystami, dowiedziała się pani, co najbardziej uszczęśliwia ludzi?

JUSTYNA DĄBROWSKA: – Często słyszałam: za szczęściem gnać nie warto – bo ono jest skutkiem ubocznym wartościowego życia. Pojawia się niejako przy okazji. Ale ja nie chodziłam do moich rozmówców po receptę na szczęście. Już prędzej po otuchę. To było trochę tak, jakbym szła rozmawiać z moimi rodzicami. Z własnymi nie mogę, bo już ich nie ma, idę więc do ich rówieśników, ludzi urodzonych przed wojną albo w czasie okupacji.