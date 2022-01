Już dziś rozdamy Paszporty POLITYKI! Oglądaj na żywo

Gala Paszportów POLITYKI 2021 będzie transmitowana w TVN i online. Kto zasili grono najwybitniejszych postaci polskiej kultury? Przekonamy się już dziś wieczorem.

Przed nami 29. rozdanie Paszportów POLITYKI, nagród kulturalnych wręczanych za najciekawsze dokonania w 2021 r. Gala rozpocznie się o godz. 20:15, można ją śledzić na żywo na antenie TVN oraz w internecie: na Facebooku (fanpage tygodnika „Polityka” i Paszportów POLITYKI) albo na YouTubie. Zapraszamy!

Paszporty POLITYKI 2021. Poznaj nominowanych

Paszporty POLITYKI są wręczane w siedmiu kategoriach: film, teatr, sztuki wizualne, literatura, muzyka poważna, muzyka popularna i kultura cyfrowa. Co roku przyznajemy też nagrodę specjalną: tytuł Kreatora Kultury za cały wkład w polską kulturę. W ubiegłych latach otrzymali go m.in. Olga Tokarczuk, Bożena i Lech Janerkowie, Krystyna Janda i Agnieszka Holland. Kompletna lista laureatek i laureatów we wszystkich kategoriach, począwszy od 1993 r., jest dostępna pod tym adresem.

W pandemicznych czasach gala odbywa się w formule hybrydowej – po raz drugi z rzędu. Samym twórcom covid-19 też wielokrotnie mieszał szyki – działalność estradowa jest ograniczona, a wsparcie często niewystarczające. „Najważniejszym, co wypełniało czas ludzi kultury – poza samym tworzeniem – była jednak po raz kolejny dyskusja o ich warunkach bytowych i ustawowym umocowaniu uprawnień artystów – pisze szef działu kultury w „Polityce” Bartek Chaciński. – Do obiecywanego przez ministra kultury na koniec roku 2020 wprowadzenia projektu odpowiedniej ustawy do Rządowego Centrum Legislacji doszło dopiero w maju 2021 r., później utknął na etapie konsultacji publicznych. I wszystko wskazuje na to, że łatwiej będzie wyhamować pandemię, niż uregulować status zawodowy artysty”.

W tym roku ponownie więc wręczymy wyróżnienie za działalność w sieci. Pierwszą nagrodę w dodatkowej kategorii kultura zdalna otrzymał rok temu Artur Liebhart, dyrektor Millennium Docs Against Gravity, festiwalu, który z powodzeniem odbył się online i wytyczył szlak innym organizatorom takich imprez w kraju i na świecie.

A kto zdobędzie Paszport w każdej z siedmiu kategorii? Niżej pełna lista nominowanych:

Film: Łukasz Grzegorzek, Łukasz Ronduda, Aleksandra Terpińska

Teatr: Iga Gańczarczyk, Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, Dominik Strycharski

Literatura: Łukasz Barys, Elżbieta Łapczyńska, Grzegorz Uzdański

Sztuki wizualne: Archiwum Protestów Publicznych, Jana Shostak, Mikołaj Sobczak

Muzyka poważna: Piotr Alexewicz, Teoniki Rożynek, Rafał Ryterski

Muzyka popularna: Ralph Kaminski, Paweł Szamburski, Ifi Ude

Kultura cyfrowa: Marcin Borkowski, Tomasz Konrad Ostafin, Anshar Studios