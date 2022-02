Nieuchronność migracji

Poza konkretnymi interesami i obawami politycznymi strach przed migracjami płynie także z głęboko uwewnętrznionego przekonania, że stanowią one anomalię.

We wspaniałej książce „The Next Great Migration: The Story of Movement on a Changing Planet” (2020 r.) amerykańska dziennikarka śledcza Sonia Shah bierze pod lupę niechęć globalnej Północy wobec zjawiska migracji. Pytanie, które stawia, dotyka głębszych kwestii niż wrogość mieszkańców bogatszej części świata do konkretnych grup czy „fal” imigrantów. Shah bada źródła naszego przeświadczenia, że przemieszczanie się (ludzi, ale też innych istot żywych) samo w sobie jest po prostu złe, niekorzystne czy wynaturzone.