Oscary 2022. „Sukienka” bez statuetki. Chwila ciszy dla Ukrainy

Trwa 94. gala rozdania Oscarów, najbardziej emocjonująca noc w roku dla branży filmowej. Na statuetkę mogła liczyć m.in. „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka.

Oscary wróciły do Dolby Theatre w Los Angeles i po pandemicznej przerwie formuła 94. ceremonii przypomina tę tradycyjną: z czerwonym dywanem, gośćmi (jak to ujął Stuart Heritage z „Guardiana”: w rozsądnej ilości) i trójką prowadzących. W tym roku galę prowadzą wspólnie znane z komediowych ról Amy Schumer (zawodowa komiczka), Wanda Sykes i Regina Hall. Oscary od 2019 r. musiały sobie radzić bez gospodarza, w międzyczasie covid-19 wymusił na reżyserach imprezy zmianę konwencji i prezentacji zwycięzców.

Trio prowadzących od początku czyni aluzje do kontrowersji towarzyszących Oscarom od lat: nie dość reprezentowanych kobiet i czarnych twórców zarówno w gronie Akademii Filmowej, jak i wśród nominowanych i laureatów. „Jesteśmy trzy – zawsze to taniej niż zatrudnić jednego mężczyznę” – mówiła ze sceny Amy Schumer. Komentuje się, że humor tej nocy jest dosadniejszy niż zwykle. Czego jeszcze lepszym przykładem była Regina Hall, przeszukująca zaproszonych na scenę twórców rzekomo pod kątem koronawirusa (wiadomo, że testowanie wygląda inaczej). Nasuwało to pewne skojarzenia ze skandalami w Hollywood i w ramach akcji #MeToo.

Mocnych akcentów było tej nocy zresztą więcej i chyba nie wszystkie zakładał scenariusz. Chris Rock, który ogłaszał nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego, został spoliczkowany (raczej było to zamarkowane, bezgłośne uderzenie) przez Willa Smitha. „Nie waż się mówić o mojej żonie!” – krzyczał ten drugi. Takie incydenty na Oscarach nigdy nie miały miejsca.

W czasie gali okazano solidarność walczącej Ukrainie. Była chwila ciszy i zachęta do udzielania pomocy „w taki sposób, jaki jest dla nas dostępny”.

„Sukienka” bez Oscara

Pewne modyfikacje wprowadzono tej nocy także w związku z długim czasem trwania ceremonii (uważa się, że z tego powodu systematycznie spada jej oglądalność), od lat skracanej bez większego powodzenia. W tym roku jakieś cięcia były możliwe, bo statuetki w ośmiu kategoriach ogłoszono poza anteną. Już przed godz. 2 było wiadomo, kto wygrał Oscara za najlepszy dźwięk, montaż, scenografię, kostiumy, charakteryzację i fryzury, nagrody rozdano też we wszystkich kategoriach krótkometrażowych. „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka, przypomnijmy, walczyła o nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego – i niestety jej nie zdobyła. Na statuetkę miał szansę także Janusz Kamiński, autor zdjęć do „West Side Story” Stevena Spielberga. W tym wypadku wygrał Greig Fraser za szerokie kadry „Diuny”.

Niżej aktualizowana na bieżąco lista zwyciężczyń i zwycięzców.

Oscary 2022. Zwycięzcy i nominowani

Najlepszy film

„Belfast”

„CODA”

„Drive My Car”

„Nie patrz w górę”

„Diuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Licorice Pizza”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

Reżyseria

Jane Campion („Psie pazury”)

Kenneth Branagh („Belfast”)

Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”)

Steven Spielberg („West Side Story”)

Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”)

Najlepszy aktor

Javier Bardem („Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch („Psie pazury”)

Andrew Garfield („Tick, Tick... Boom!”)

Will Smith („King Richard: Zwycięska rodzina”)

Denzel Washington („Tragedia Makbeta”)

Najlepsza aktorka

Jessica Chastain („Oczy Tammy Faye”)

Olivia Colman („Córka”)

Penelope Cruz („Matki równoległe”)

Nicole Kidman („Being the Ricardos”)

Kristen Stewart („Spencer”)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Troy Kotsur („CODA”)

Pozostali nominowani: Ciarán Hinds („Belfast”), Jesse Plemons („Psie pazury”), JK Simmons („Being the Ricardos”), Kodi Smit-McPhee )„Psie pazury”)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ariana DeBose, „West Side Story”

Pozostałe nominowane: Jessie Buckley („Córka”), Judi Dench („Belfast”), Kirsten Dunst („Psie pazury”), Aunjanue Ellis („King Richard: Zwycięska rodzina”)

Scenariusz oryginalny: „Belfast”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „Licorice Pizza”, „Najgorszy człowiek na świecie”

Scenariusz adaptowany: „CODA”

Pozostałe nominacje: „Diuna”, „Dom Gucci”, „Drive My Car”, „Córka”, „Psie pazury”

Film animowany: „Nasze magiczne Encanto”

Pozostałe nominacje: „Luca”, „Przeżyć”, „Raya i ostatni smok”, „Mitchellowie kontra maszyny”

Najlepszy film nieanglojęzyczny: „Drive My Car”

Pozostałe nominacje: „Najgorszy człowiek na świecie”, „To była ręka Boga”, „Przeżyć”, „Lunana: A Yak in the Classroom”

Krótkometrażowy film dokumentalny: „The Queen of Basketball”

Pozostałe nominacje: „Audible”, „Lead Me Home”, „Three Songs for Benazir”, „When We Were Bullies”

Film dokumentalny: „Summer of Soul”

Pozostałe nominacje: „Ascension”, „Attica”, „Przeżyć”, „Writing with Fire”

Zdjęcia: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Zaułek koszmarów”, „Psie pazury”, „Tragedia Makbeta”, „West Side Story”

Montaż: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „Psie pazury”, „Tick, Tick... Boom!”

Scenografia: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Zaułek koszmarów”, „Psie pazury”, „Tragedia Makbeta”, „West Side Story”

Kostiumy: „Cruella”

Pozostałe nominacje: „Cyrano”, „Diuna”, „Zaułek koszmarów”, „West Side Story”

Charakteryzacja: „Oczy Tammy Faye”

Pozostałe nominacje: „Książę w Nowym Jorku 2”, „Cruella”, „Diuna”, „Dom Gucci”

Najlepsza piosenka

„Be Alive” z filmu „King Richard: Zwycięska rodzina”

„Dos Oruguitas” z filmu „Nasze magiczne Encanto”

„Down to Joy” z filmu „Belfast”

„Nie czas umierać” z filmu „Nie czas umierać”

„Somehow You Do” z filmu „Four Good Days”

Efekty specjalne: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Free Guy”, „Nie czas umierać”, „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”

Muzyka oryginalna: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „Nasze magiczne Encanto”, „Matki równoległe”, „Psie pazury”

Dźwięk: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Belfast”, „Nie czas umierać”, „Psie pazury”, „West Side Story”, „Diuna”

Film krótkometrażowy: „The Long Goodbye”

Pozostałe nominacje: „Ala Kachuu – Take and Run”, „Sukienka”, „On My Mind”, „Please Hold”

Krótkometrażowy film animowany: „The Windshield Wiper”

Pozostałe nominacje: „Affairs of the Art”, „Bestia”, „Boxballet”, „Robin Robin”