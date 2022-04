Czym to się skończy, nikt jeszcze nie wie. Na razie lecimy w dół.

Starszy brat mojego dziadka został schwytany przez Armię Czerwoną pod Warszawą we wrześniu 1944 r. Dziadek nie podzielił losu brata tylko dlatego, że w porę ukrył się w piecu. Rosjanie – z iście rosyjską perwersją, tą samą, która sprawia, że neurochirurg Putina nazywa się Myszkin – zawieźli go prosto na Majdanek. Parę tygodni wcześniej sami ten obóz wyzwolili, ale przecież nie po to, żeby niemiecka infrastruktura koncentracyjna stała pusta i się marnowała. Natychmiast wypełnili lager własną treścią, jakby wskoczyli w zdarte z nieboszczyka buty.