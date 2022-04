CSW, kadzidło i kropidło w CSW. Nowa wystawa w cieniu skandalu

Społeczeństwo

Pomogli uchodźcom, wypalili się. Jak pozbierać samego siebie?

Po pierwszym zachłyśnięciu się zapraszaniem obcych do domu część z nas uznała, że już wystarczy. I nie dziwię się, że wiele osób doszło do wniosku, że to ich przerasta – mówi psycholożka i psychoterapeutka Tatiana Ostaszewska-Mosak.