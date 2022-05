Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Wyrokiem sądu Tomasz Karolak został zobowiązany do oddania senatorowi Robertowi Dowhanowi, sponsorowi jego teatru IMKA, 85,5 tys. zł plus odsetki. Za kupno widowni. To modna tendencja. PiS też płaci swojej widowni.

• Ukazała się książka Moniki Sobień-Górskiej „Polscy miliarderzy. Ich żony, dzieci, pieniądze”. Uwagę zwraca wątek bardzo znanej osoby, która jeździ rowerem po warszawskich restauracjach, konsumuje i nie płaci. Typ może być tylko jeden. Ojciec Mateusz.

• Autor grafomańskiego serwisu Jastrząb Post informuje w tytule swego referatu: „Maja Bohosiewicz wyeksponowała monumentalny biust.