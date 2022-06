List do przyszłości

Nowe książki Knausgårda czy Atwood, choć już napisane, będą miały premierę dopiero za 100 lat. W czasach, gdy trudno myśleć o przyszłości bez lęku, pomysł Future Library jest gestem nadziei.

Kilkaset osób z całego świata w czerwcową niedzielę wsiadło do metra w centrum Oslo i wysiadło na ostatniej stacji, a potem szło przez las Nordmarka (z przystankami na kawę nalewaną z metalowego starego czajnika i na czekoladę), żeby wziąć udział w ceremonii przekazania kolejnych rękopisów w ramach projektu Future Library. Gości było tylu, że leśna polana, do której doszliśmy, pękała w szwach. Usiadłam na mokrym po deszczu krzaczku jagód, za to z dobrym widokiem na pisarzy. Na drewnianej desce przede mną zajął miejsce Karl Ove Knausgård, autorka projektu Future Library, szkocka artystka Katie Paterson, i pisarka z Zimbabwe Tsitsi Dangaremba, a także David Mitchell i islandzki pisarz Sjón.