Młodzież od książek ucieka? Nieprawda! Przyszłość czytania należy do nich

Czasem nie chodzi o książkę, młodzi ludzie chcą porozmawiać o swoim życiu – mówi o czytelnikach dominującej dziś na listach bestsellerów literatury young adult jeden z jej wydawców Łukasz Chmara.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Młodzież nie czyta, ucieka od książek?

ŁUKASZ CHMARA: – To nieprawda. Ja też, mając 16 lat, w szkole średniej, zacząłem czytać częściej i więcej. Wtedy pojawił się Instagram, a również tzw. bookstagram [społeczność czytelnicza aktywna na Instagramie], i to zaczęło mnie inspirować: żeby pisać więcej o książkach, robić im zdjęcia, a w postach zamieszczać moje opinie. Pojawienie się na Instagramie (a dziś na TikToku), ale też we wszystkich mediach społecznościowych tych osób, które czytają, wpłynęło na to, że zainteresowanie książkami i wymienianie się opiniami o nich znacznie wzrosło.