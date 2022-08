Tymon Tymański dla „Polityki”: Staję do walki, bo wybrałem kiepski zawód

Zawsze marzyłem o robieniu filmów, chcę nakręcić „Transatlantyk” według Gombrowicza – mówi Tymon Tymański, muzyk, kompozytor, laureat Paszportu POLITYKI, autor nominowanej do Nike książki „Sclavus” i student reżyserii.

JAKUB KNERA: – Tymon Tymański wydaje... książkę „Sclavus”, która znalazła się w 20 nominowanych do nagrody Nike. A na początku lipca dostaje się na studia do Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Muzyka to za mało?

TYMON TYMAŃSKI: – Jestem nienasycony i ciągle ambitny. Jestem w zasadzie spełnionym artystą, ale jako muzyk mam poczucie, że wybrałem kiepski zawód. Nie bardzo widzę sens w robieniu kolejnych płyt dla mojego pokolenia, które tetryczeje i gaśnie, coraz rzadziej pojawiając się na koncertach.