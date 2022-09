Kawiarnia literacka: Jakub Żulczyk

Zło mieszka w kulturze, bo zło mieszka wszędzie, bo zło jest częścią człowieczeństwa.

Dwa tygodnie temu byłem na wakacjach. Obiecałem sobie, że będę jak najrzadziej brał do ręki smartfona, ale oczywiście wyszło, jak wyszło. Wiadomości z nagrzanego sezonu ogórkowego przenikały w czas wypełniony plażowaniem i regeneracją. OK, nie umiałem zrezygnować ze sprawdzania, „co się dzieje”, ale obiecałem sobie, że postępująca atrofia państwa polskiego nie zatruje mi urlopu – zresztą czy Sasin może zniszczyć wszystko do reszty przez trzy tygodnie? A nawet jeśli, to przecież mogę zostać tu, gdzie jestem.