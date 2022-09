Festiwal filmowy w Gdyni. Dla kogo Złote Lwy?

17 września wieczorem poznamy laureatów Złotych Lwów gdyńskiego festiwalu. Rywalizacja w konkursie głównym jest w tym roku bardzo mocna.

W zgodnej ocenie krytyków i widzów rywalizacja w Gdyni jest w tym roku bardzo silna, a w konkursie głównym zdolni debiutanci konkurują z weteranami rodzimego kina, m.in. z Jerzym Skolimowskim, którego najnowszy film – „IO” – jest już polskim kandydatem do Oscara. Został też świetnie przyjęty w Cannes, gdzie otrzymał Nagrodę Jury. Gdyńskie jury może jednak zaskoczyć. Kończący się dzisiaj festiwal odbył się po raz 47.

O Złote Lwy walczą nastepujące filmy (tytuły w kolejności alfabetycznej): „Brigitte Bardot cudowna” Lecha Majewskiego, „Cicha ziemia” Agi Woszczyńskiej, „Johnny” Daniela Jaroszka, „Zadra” Grzegorza Mołdy, „Apokawixa” Xawerego Żuławskiego, „Broad Peak” Leszka Dawida, „Chleb i sól” Damiana Kocura, „Filip” Michała Kwiecińskiego, „Głupcy” Tomasza Wasilewskiego, „Iluzja” Marty Minorowicz, „Strzępy” Beaty Dzianowicz, „Tata” Anny Maliszewskiej, „Infinite Storm” Małgorzaty Szumowskiej, „IO” Jerzego Skolimowskiego, „Kobieta na dachu” Anny Jadowskiej, „Orlęta. Grodno ′39” Krzysztofa Łukaszewicza, „Orzeł. Ostatni patrol” w reżyserii Jacka Bławuta, „The Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej, „Śubuk” Jacka Lusińskiego i „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego. W sumie 20 filmów, w tym sześć pełnometrażowych debiutów.

Najlepsze filmy wskaże jury w składzie: reżyser i scenarzysta Jerzy Domaradzki (przewodniczący), aktorka Ewa Dałkowska, montażystka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi Milenia Fiedler, scenarzysta i aktor Cezary Harasimowicz, operator Grzegorz Kędzierski, reżyserka i scenarzystka Dorota Kędzierzawska, kompozytorka Teoniki Rożynek, producentka Agata Szymańska i scenograf Wojciech Żogała.

Festiwal filmowy w Gdyni. A właściwie trzy

Jak mówił na otwarciu imprezy dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz, w tym roku festiwalowe święto jest potrójne: „Jest jeszcze festiwal filmów dla młodszych widzów. Tam zostaną przyznane pierwszy raz Złote Lwiątka [nagrodę otrzymał „Detektyw Bruno” w reż. Magdalena Nieć i Mariusz Palej – red.]. Ale także Niebyły Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Tutaj wracamy do wydarzeń sprzed 40 lat, do czasów stanu wojennego, kiedy festiwal – wtedy jeszcze w Gdańsku – nie mógł się odbyć z oczywistych powodów. Część z tych filmów nigdy już później na festiwal nie wróciła. My w Gdyni te filmy przywracamy do życia festiwalowego”. W jury Niebyłego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zasiedli twórcy z roczników 80. – Dorota Masłowska, Kasper Bajon i Piotr Kurpiewski. Nagrodzili „Odwet” w reżyserii Tomasza Zygadły.

Poza konkursem głównym i Złotymi Lwami w Gdyni swoje nagrody przyznaje Państwowy Instytut Sztuki Filmowej – m.in. za innowacje technologiczne (w tym roku wręczone autorkom platformy streamingowej 35mm.online), projekt dystrybucji (dla Gutek Film za „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego), działania w dziedzinie edukacji (Zespół Edukatorów Filmowych), animację kultury filmowej (Warszawska Szkoła Filmowa) czy najlepszy filmowy plakat (dla Maksa Bereskiego, autora pracy do Teściów”).

W piątek 16 września w czasie Młodej Gali rozdano z kolei nagrody dla debiutantów i krótkich form. Bursztynowe Lwy otrzymała Maria Sadowska za „Dziewczyny z Dubaju”. Najwięcej statuetek zebrał Damian Kocur za film „Chleb i sól” (nagroda akredytowanych na festiwal dziennikarzy, Don Kichot przyznawany przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych, nagroda jury młodych), bardzo dobrze przyjęty już w Wenecji (Specjalna Nagroda Jury w sekcji „Horyzonty”), jeden spośród debiutantów walczących o Złote Lwy. „To bardzo ważna nagroda. Uczę się doceniać waszą pracę. Czytając o swoim filmie, czytając recenzje, dowiaduję się rzeczy, których bym się nie spodziewał, o których nie myślałem albo takich, które poszerzają horyzonty. Jesteście ważni” – mówił Kocur, odbierając statuetkę od dziennikarzy z rąk Katarzyny Borowieckiej i Łukasza Maciejewskiego.

W tym roku w Gdyni po raz pierwszy przyznano nagrodę za reżyserię obsady (casting) – tę statuetkę otrzymała Marta Kownacka za „Apokawixa” Xawerego Żuławskiego. To symboliczne uznanie dla zawodu, który w Polsce długo był niezauważany.

Nagrodę im. Lucjana Bokińca za najlepszy film w konkursie filmów krótkometrażowych zdobyła „Victoria” w reżyserii Karoliny Porcari z Katarzyną Figurą w głównej roli. Nagrodę specjalną odebrał Jakub Radej za „Followers. Odpalaj lajwa”, przyznano też dwa wyróżnienia (za „Dygot” Joanny Różniak i „Alkibiades” Roberta Kwilmana).

Podsumowanie tegorocznego festiwalu filmów fabularnych w Gdyni piórem Janusza Wróblewskiego ukaże się w najbliższym numerze „Polityki”.