Kawiarnia Literacka: Mikołaj Łoziński

Miejsce akcji: Stolica europejskiego kraju. Bohaterowie: Ofiary losu i systemu. Czas: Nie ma tu dla nikogo znaczenia.

Prosto z wakacji jadę do szpitala. Kuśtykam przez niespodziewany tor przeszkód – obok szlabanu, dalej bramą na dziedziniec i schodami do wejścia z napisem OSTRY DYŻUR. Na ścianach wiszą obrazki przypominające o nakazie noszenia maseczek, sięgam po moją do kieszeni. Staję w kolejce do rejestracji i rozglądam się po poczekalni. Wszyscy w maseczkach, oprócz chłopaka w okienku rejestracji, który w rozpiętej hawajskiej koszuli wygląda, jakby też dopiero co wrócił znad morza.

Przepytuje właśnie siwą panią przede mną.