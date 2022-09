Widok zza pleców

„IO” to osobisty esej poświęcony budowaniu lepszych relacji ludzi ze zwierzętami. Ważny i nowatorski, ale czy zdobędzie nominację do Oscara i zapisze się w historii kina – to już sprawa dyskusyjna.

Wiele osób uważa, że zwierzęta są nie tylko czującymi istotami, do których stosują się zasady moralne. Eva Mijer, holenderska pisarka i eseistka, wykładowczyni Uniwersytetu Amsterdamskiego, autorka świeżo wydanej u nas książki „Zwierzęta mówią” (Wydawnictwo Drzazgi), przekonuje, że to także aktorzy polityczni, którzy przejawiają sprawczość, protestują, wyrażają swoje opinie, oczekiwania i pragnienia, wywierając tym samym wpływ na rzeczywistość społeczną. Tymczasem – przypomina – pozbawione praw i przywilejów, jakimi w antropocentrycznych wspólnotach cieszą się tylko ludzie, są wyzyskiwane i uprzedmiotawiane.