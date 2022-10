Wciskanie hitu

Mamy statystyczne i biznesowe dowody na to, że ten mechanizm działa – mówi Kevin Goetz, organizator pokazów testowych, człowiek, którego słuchają szefowie hollywoodzkich studiów i reżyserzy pokroju Rona Howarda czy Jamesa Camerona.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI: – W jednym z odcinków popularnego serialu „Teoria wielkiego podrywu” bohaterowie zostają zaczepieni przed kinem w Pasadenie, w Kalifornii. Proponuje im się udział w pokazie testowym filmu, który jeszcze nie trafił do dystrybucji. Ile jest w tej scenie prawdy? Widzowie rekrutowani są spośród przechodniów?

KEVIN GOETZ: – Kiedyś tak to wyglądało. Obecnie znacznie częściej rekrutujemy online. Wiąże się to z faktem, że ludzie już nie wychodzą tak często z domów, są też mniej chętni, by zatrzymać się i wziąć ulotkę od obcego na ulicy.