Wszyscy jesteśmy kundlami

Chodzi o to, żeby tak upiec tę potrawę, by czytelnik się najadł. Jedzenie, śmierć, seks i opowieść to te cztery rzeczy, bez których nie ma człowieka – mówi Edward Pasewicz, pisarz, poeta, kompozytor, kucharz oraz laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za powieść „Pulverkopf”.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Pisano, że jest pan „Leonardem DiCaprio polskich nagród literackich”, bo nigdy ich nie dostaje. Otrzymał pan dziewięć nominacji za wiersze i prozę, ostatnio Nike – i nic.

EDWARD PASEWICZ: – W takiej sytuacji człowiek najpierw obraża się na cały świat, zwłaszcza kiedy ma przeczucie, że napisał coś niezłego. A potem ma się wrażenie, że ktoś lub coś się uwzięło, jakieś fatum. A potem człowiek zaczyna się przyzwyczajać i się śmiać z tego Leonarda polskich nagród i z tego, że jak sam zostanę jurorem, to dam nagrodę Pasewiczowi.