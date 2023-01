Paszporty POLITYKI: trwa jubileuszowa gala! Sprawdź, gdzie oglądać

Paszporty POLITYKI kończą 30 lat! Jest co świętować. Jubileuszowa gala do obejrzenia na antenie TVN, YouTubie i Facebooku. Kto zasili grono najwybitniejszych twórców polskiej kultury?

Nagrody przyznajemy w siedmiu kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna i kultura cyfrowa (wszystkich tegorocznych nominowanych prezentujemy w dalszej części tekstu). Tradycyjnie też wręczymy specjalną nagrodę Kreatora Kultury (w tym roku laureatów będzie aż trzech w różnych dziedzinach), której partnerem jest Stowarzyszenie autorów ZAiKS, za całokształt dokonań i wpływ na polską kulturę.

Gala odbywa się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, wieczór prowadzą wspólnie Grażyna Torbicka oraz redaktor naczelny „Polityki" Jerzy Baczyński.

Paszporty POLITYKI obchodzą w tym roku swoje 30-lecie – nagrody pierwszy raz rozdaliśmy w 1993 r., ich pomysłodawcą był wieloletni szef działu kultury „Polityki” Zdzisław Pietrasik. Paszporty zmieniały się razem z rzeczywistością – stąd m.in. decyzja o poszerzeniu listy kategorii o kulturę cyfrową, docenienia twórców posługujących się językiem programowania. Laureatki i laureaci niezmiennie otrzymują, prócz Paszportów, diety finansowe. Od roku, wyręczając władzę, która niechętnie dotuje artystów, diety przyznajemy także nominowanym.

„Kultura z jednego kryzysu płynnie przeszła w drugi. Ledwie udało się odzyskać bezpośredni kontakt z publicznością, powrócić do stałej działalności scenicznej, a już kruchość świata, w którym żyjemy, na nowo uświadomiła nam agresja Rosji na Ukrainę” – pisał w „Polityce” Bartek Chaciński, szef działu kultury. I dodaje, że tym, co grono nominowanych wyróżnia, jest prócz talentu niezwykła wrażliwość: „Staramy się w tym wszystkim przyjąć postawę charakterystyczną dla nich: wrażliwą i czujną. I wykorzystać okazję do spotkania”.

Nominowani do Paszportów POLITYKI

FILM:

Jan Holoubek – reżyser, rocznik 1978. Wraz z reżyserem Bartłomiejem Ignaciukiem, scenarzystami Kasprem Bajonem oraz Kingą Krzemińską udało mu się stworzyć najlepszy jak dotąd polski serial Netflixa i jeden z lepszych polskich seriali ostatnich lat: „Wielką wodę”.

Damian Kocur – reżyser, rocznik 1983. „Chleb i sól”, jego debiut fabularny, jak w soczewce skupia rodzime lęki, kompleksy i uprzedzenia wobec obcych.

Agnieszka Smoczyńska – reżyserka, rocznik 1978. Jej filmowa wrażliwość doskonale współgra z tematem „Silent Twins” – historią dwóch afrokaraibskich bliźniaczek z Walii.

TEATR:

Jakub Skrzywanek – reżyser, rocznik 1992. Jest autorem jednych z najmocniej dyskutowanych przedstawień ubiegłego sezonu. Pierwszy z nich to „Śmierć Jana Pawła II”, drugi to oparty na reportażach Janusza Schwertnera „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” o wykluczeniu społeczności LGBT+.

Michał Buszewicz – dramatopisarz, dramaturg i reżyser, rocznik 1986. Jego sztuka zachwyca, wygrywa festiwale, ale też przejmuje obowiązki porzucone przez ideologicznie sterowane polskie szkolnictwo, czego najnowszym przykładem jest spektakl „Edukacja seksualna” (Teatr Współczesny w Szczecinie).

Agnieszka Jakimiak – reżyserka, dramatopisarka, eseistka i recenzentka, rocznik 1987. Tworzy eseje sceniczne, a do najnowszych należą m.in. „nosexnosolo” (Wrocławski Teatr Współczesny i Komuna Warszawa), „Kongres futurologiczny” na podstawie prozy Lema (Teatry Współczesne we Wrocławiu i Szczecinie) czy doceniona przez krytyków „Miła robótka” (Teatr im. Fredry w Gnieźnie i Festiwal Łódź Czterech Kultur).

LITERATURA:

Urszula Honek – rocznik 1987. „Białe noce” (Wydawnictwo Czarne) to jej debiut prozatorski, wcześniej ukazały się trzy jej książki poetyckie. Honek tworzy świat, w którym jawa miesza się ze snem i wyobraźnią, a żywi z umarłymi. Szczególnie przejmujące są zaś losy kobiet.

Grzegorz Piątek – rocznik 1980. Autor „Gdyni obiecanej. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939” (Wydawnictwo W.A.B.) z wykształcenia jest architektem, ale stał się pisarzem. W najnowszej książce zmierzył się z mitem Gdyni, „miasta z morza i marzeń”, które miało być naszym oknem na świat i miastem wzorcowym.

Ishbel Szatrawska – rocznik 1981. Dramatopisarka i teatrolożka. Jej książka „Żywot i śmierć pana Hersha Libkina” (Wydawnictwo Cyranka) to brawurowy dramat, w którym ze swobodą i odwagą gra konwencjami, miesza współczesność i przeszłość.

SZTUKI WIZUALNE:

Solidarny Dom Kultury „Słonecznik” – powstał jako spontaniczna reakcja na wybuch wojny w Ukrainie i napływ do Polski setek tysięcy uchodźców. Łączy oddolny aktywizm z instytucjonalnym wsparciem (opiekę merytoryczną i lokalową roztoczyło nad „Słonecznikiem” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Inicjatywa wyszła ze strony środowiska działających w Polsce młodych artystów ukraińskich, ale szybko dołączyli do niego aktywiści polscy.

Potencja – czyli Karolina Jabłońska (ur. 1991 r.), Tomasz Kręcicki (ur. 1990 r.) i Cyryl Polaczek (ur. 1989 r.). Grupa artystyczna (każde z nich odnosi także indywidualne sukcesy), którą spaja ciekawość wobec otaczającego świata. Twórcy przyglądają się mu uważnie, a swoim spostrzeżeniom nadają artystyczny – niekiedy zaskakujący – kształt.

Agata Słowak – malarka, rocznik 1994. W swoich dziełach nawiązuje do malarstwa epok renesansu, baroku czy klasycyzmu. Przenosi na płótna kompozycyjne układy dawnych mistrzów, a interesują ją tematy społeczne, jak feminizm, płeć kulturowa, macierzyństwo, walka płci, zakaz aborcji czy miłości między kobietami.

MUZYKA POWAŻNA:

Szymon Chojnacki – bas-baryton, rocznik 1984. Jest freelancerem; występuje na scenach niemieckich, austriackich, włoskich i brytyjskich. Jego repertuar jest szeroki: w teatrze w Passau śpiewał w „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera, „Platée” Jeana-Philippe’a Rameau czy „Lisiczce Chytrusce” Leoša Janáčka. Wykonuje też pieśni i muzykę oratoryjno-kantatową.

Lilianna Krych – dyrygentka, rocznik 1986. Fascynuje ją przenikanie się dziedzin sztuki, a także praca w obszarze głosu, ciała i ruchu. Bywa nie tylko dyrygentką, ale też performerką.

Anna Sułkowska-Migoń – dyrygentka, rocznik 1995. W sezonie artystycznym 2021/22 pełniła funkcję rezydenta w Sinfonii Iuventus, a wcześniej w Filharmonii Dolnośląskiej, dyrygowała też różnymi zespołami zagranicznymi i krajowymi – w październiku po raz pierwszy orkiestrą Filharmonii Narodowej. Prowadzi też działalność edukacyjną.

MUZYKA POPULARNA:

1988 (Przemysław Jankowiak) – rocznik... 1988. Na autorską płytę „Ruleta” zaprosił całą plejadę gości (Włodi, Wilku, Szczyl, Zdechły Osa, Margaret, Rosalie). A równie duże wrażenie zrobił minialbum „Sadza” Brodki, dla której okazał się równorzędnym partnerem.

Mrozu (Łukasz Mróz) – rocznik 1986. Solowe albumy nagrywa od 13 lat, ma na koncie sporo przebojów („Miliony monet”, „Jak nie my to kto”, „Szerokie wody”), na ścianie kilka platynowych i złotych płyt. Ale to „Złote bloki” (2022 r.) okazały się największym złotem w jego karierze.

Szczyl (Tymoteusz Rożynek) – rocznik 2000. Wydana pod koniec 2021 r. debiutancka płyta „Polska Floryda” (w tytule Szczyl odnosił się do rodzinnej Gdyni i całego Trójmiasta) z miejsca przyniosła mu rozgłos. Częste wycieczki w stronę starego stylu polskiego hip-hopu są jego znakiem firmowym.

KULTURA CYFROWA:

Outriders – medialny start-up utworzony przez Annę i Jakuba Górnickich i współtworzony przez międzynarodowy kolektyw reporterski. Połączenie wysokiej próby profesjonalnego dziennikarstwa z innowacyjnym wykorzystaniem cyfrowych technologii medialnych. Od miesięcy autorzy przybliżają m.in. rzeczywistość wojny w Ukrainie.

Flying Wild Hog – czyli m.in. Marcin Kryszpin (ur. 1985) i Grzegorz Szczygieł (ur. 1983). Ich dzieło, gra „Trek to Yomi”, zebrała przychylne opinie przede wszystkim dzięki obranemu kierunkowi artystycznemu i jego dojrzałej realizacji. A w 2022 r. premiery doczekały się w sumie aż cztery tytuły tego studia.

Mateusz Skutnik – rocznik 1976. Gra „Slice of Sea”, której poświęcił się bez reszty, porzucając na moment pasję komiksową (rysuje od przeszło 20 lat), to ręcznie rysowana na papierze przygodówka polegająca na rozwiązywaniu zagadek i zaludniona przez dziwaczne stwory.