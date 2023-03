Oscary 2023: trwa gala rozdania. O statuetkę walczy Jerzy Skolimowski

Giganci kina mierzą się z przebojami box office, a w Polsce największe emocje budzi kategoria film międzynarodowy – szansę na statuetkę ma „IO” Jerzego Skolimowskiego. Ale ma też mocnych rywali. Trwa 95. gala rozdania Oscarów.

Gala rozdania Oscarów odbywa się tradycyjnie (już po raz 20.) w Dolby Theater w Los Angeles. Po raz pierwszy goście kroczą nie po czerwonym, ale szampańskim dywanie, wartym, bagatela, 24,7 tys. dol. Galę trzeci rok z rzędu prowadzi komik i aktor Jimmy Kimmel, który po rozmaitych aferach sprawdził się w roli gospodarza.

Afer było po drodze zresztą więcej, Oscarom zarzucano przez lata marginalizowanie czarnych twórców i kobiet, ale i generalnie faworyzowanie amerykańskiego kina. Dlatego zmienił się zasadniczo m.in. skład Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) i dziś lepiej oddaje różnorodność w świecie (nie tylko) kina. O statuetkę dla najlepszego filmu, co znamienne, walczą w tym roku niemiecki „Na Zachodzie bez zmian” i szwedzki (choć anglojęzyczny) „W trójkącie”. „Media donoszą, że powoli, acz nieuchronnie Oscary zaczynają odzwierciedlać to, co najlepsze w kinie światowym”, pisze w „Polityce” Janusz Wróblewski.

AMPAS przyjęła do wstępnej rywalizacji 301 pełnometrażowych filmów, spośród których wyłoniła tytuły walczące o statuetki w 20 kategoriach. Zgłoszenia w 21. kategorii, „film międzynarodowy”, nadsyłają poszczególne kraje. W tym roku do rywalizacji staje „IO” Jerzego Skolimowskiego, który już zachwycił zachodnich krytyków. „New York Times” umieścił go na czele listy najlepszych filmów ubiegłego roku. Ostatnim razem Polak otrzymał Oscara w 2015 r. – Paweł Pawlikowski za „Idę”.

Oscary 2023: laureaci

aktualizujemy na bieżąco

Najlepszy film:

Avatar: Istota wody

Duchy Inisherin

Elvis

Fabelmanowie

Na Zachodzie bez zmian

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Wszystko wszędzie naraz

W trójkącie

Najlepszy reżyser:

Martin McDonagh (Duchy Inisherin)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Wszystko wszędzie naraz)

Steven Spielberg (Fabelmanowie)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (W trójkącie)

Najlepsza aktor pierwszoplanowy:

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Duchy Inisherin)

Brendan Fraser (Wieloryb)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blondynka)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Fabelmanowie)

Michelle Yeoh (Wszystko wszędzie naraz)

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Brendan Gleeson (Duchy Inisherin)

Brian Tyree Henry (Most)

Judd Hirsch (Fabelmanowie)

Barry Keoghan (Duchy Inisherin)

Ke Huy Quan (Wszystko wszędzie naraz)

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Angela Bassett (Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu)

Hong Chau (Wieloryb)

Kerry Condon (Duchy Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Wszystko wszędzie naraz)

Stephanie Hsu (Wszystko wszędzie naraz)

Najlepszy scenariusz adaptowany:

Glass Onion: Film z serii „Na noże”

Living

Na Zachodzie bez zmian

Top Gun: Maverick

Women Talking

Najlepszy scenariusz oryginalny:

Duchy Inisherin

Fabelmanowie

Tár

Wszystko wszędzie naraz

W trójkącie

Najlepsze zdjęcia:

Bardo, fałszywa kronika garści prawd, Darius Khondji

Elvis, Mandy Walker

Imperium światła, Roger Deakins

Na Zachodzie bez zmian, James Friend

Tár, Florian Hoffmeister

Najlepszy dokument pełnometrażowy:

Całe to piękno i krew, reż. Laura Poitras

Dom z drzazg, reż. Simon Lereng Wilmont

Nawalny, reż. Daniel Roher

Wszystko, co żyje, reż. Shaunak Sen

Wulkan miłości, reż. Sara Dosa

Najlepszy film międzynarodowy:

Argentyna, 1985 (Argentyna)

Blisko (Belgia)

Cicha dziewczyna (Irlandia)

IO (Polska)

Na Zachodzie bez zmian (Niemcy)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany:

Guillermo del Toro: Pinokio, reż. Guillermo del Toro, Mark Gustafson

Kot w butach: Ostatnie życzenie, reż. Joel Crawford

Marcel muszelka w różowych bucikach, reż. Dean Fleischer Camp

Morska bestia, reż. Chris Williams

To nie wypanda, reż. Domee Shi