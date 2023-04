Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Dwa pierwsze mecze eliminacyjne polskiej kadry – z Czechami i z Albanią – oglądało w TVP ponad 5 mln widzów. Co ciekawe, drugi mecz z Albanią miał o milion widzów więcej. To typowe. Drugą część komedii „Listy do M.” też obejrzało więcej osób.

• Oglądalność prowadzonego przez Tomasza Kammela i Radosława Brzózkę teleturnieju TVP pt. „Wiesz czy nie wiesz” spada z odcinka na odcinek. Trudno być zaskoczonym. Jak wynika z oferty „Wiadomości” i TVP Info, widz tej telewizji raczej nie wie.

• Tomasz Lis zamierza wydać książkę o seksie współczesnych Polaków. „To ma być taka Wisłocka 45 lat później” – zachwala dziennikarz. Sprytny ruch. Wie, że jest mało wiarygodny w terminie sztuka kochania.

• Mąż modelki Joanny Krupy Douglas Nunes złożył w sądzie pozew o rozwód. Jako przyczynę podał różnice nie do pogodzenia. To oczywiste. W żaden sposób „Denmark from chicken” nie oznacza dania z kurczaka.

• Najsłynniejszy sędzia piłkarski Szymon Marciniak dołączył do ambasadorów marki odzieżowej Lancerto. Trudno. Kiedyś modny był termin arbiter elegantiarum. Teraz już wiem, że nie każdy sędzia to arbiter.

• Amazon pokazał swój dokument pt. „Lewandowski nieznany”. Recenzje są skrajne. Od sformułowań „najbardziej przeźroczysty człowiek na świecie” po absolutny zachwyt. Atutem produkcji są fragmenty archiwalne. Czyli takie, w których Robert zdobywa bramki.

• Tomasz Karolak wyznał, że zmienia wiarę: „Okazało się, że jestem protestantem. To duchowe uleczenie”. Przypomnę różnicę. Protestanci nie uznają autorytetu papieża. A katolicy – jak im się opłaca, to tak.

• W podcaście Onetu Dorota Szelągowska opowiedziała o swoim ojczymie pedofilu.