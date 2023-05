Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Dorota Doda Rabczewska ogłosiła, że wkrótce kończy karierę. Dobra decyzja. W życiu wybitnych artystów przychodzi w końcu taki moment, w którym trzeba się ubrać.

• Mamy awans stulecia. Michał Adamczyk, znany jako człowiek, który przeczyta wszystko, został dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Michał wyjechał w 2004 r. na Antarktydę i wtedy zrozumiał, że bez względu na miejsce warunki zawsze dyktuje lód.

• Michał Wiśniewski ruszył na YouTube z serialem pokazującym budowę domu. Obawa, że z zaskoczenia może coś zaśpiewać, powoduje, że liczba widzów nie jest imponująca. Cieszę się, że wokalista znalazł sobie nowe lokum z dala od muzyki. Sukces murowany.

• Jest tekst miesiąca. „Joanna Koroniewska podczas podróży zniszczyła manicure. W takim stanie są jej paznokcie”. Autorka Plotek.pl Joanna Cichońska skończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak widać, wiedzę wyszarpywała pazurami.

• Marcin Prokop został twarzą serwisu Wakacje.pl należącego do Wirtualnej Polski. Wakacje.pl pokazują, jakie są modne kierunki na wyjazd, a pozostałe serwisy robią wszystko, żebyś nie miał ochoty wrócić.

• „Jesteś żoną najlepszego napastnika na świecie i jedyne, o co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu, z jaką przyszłaś torebką”. Tyle Bogusław Leśnodorski o Ani Lewandowskiej. Do wszystkich ciężarów, jakie musi ostatnio dźwigać Robert, doszła jeszcze torebka.

• Samuel Pereira – osobowość rozpięta pomiędzy Raulem Castro a Boratem – został wiceszefem TAI, odpowiadającym za kanał TVP Info. „Tą strukturą może zarządzać nawet kowadło” – komentuje były pracownik TVP Marek Czyż. Fakt. Kowadło jednoznacznie kojarzy się z młotem.