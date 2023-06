Norweskie eksperymenty, włoscy songwriterzy i ukraińskie techno. Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia odbędzie się po raz szesnasty.

Od włoskich bardów z pogranicza muzyki ilustracyjnej i folku, przez elektropopowe legendy i eksperymentalny jazz, po klasyczną rockową energię i taneczne sety łączące techno z muzyką etniczną. Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia odbędzie się w Lublinie w dniach 6-9 lipca 2023 już po raz szesnasty i z lineupem nieograniczonym stylistycznymi czy gatunkowymi ramami.

Lubelskie Błonia raz w roku zamieniają się w europejską stolicę kultury niezależnej. Festiwal skupia reprezentantki i reprezentantów najciekawszych muzycznych rejonów, niezależnie od płytowych nakładów i koncertowych wyników sprzedaży. W ciągu czterech dni na jednej scenie spotykają się niszowe projekty zza naszych wschodnich granic i giganci, rozpoznawalni na całym świecie. Do tej drugiej grupy należy bez wątpienia zaliczyć elektroniczną legendę i headlinera tegorocznego festiwalu – Ladytron. Kwartet został uznany przez Briana Eno za najlepszy brytyjski skład popowy, co stanowi spore wyróżnienie dla projektu, który swoją nazwę zaczerpnął od tytułu piosenki zespołu Eno – Roxy Music. W swojej ponad dwudziestoletniej karierze skład wydał 7 albumów, w tym tegoroczny „Time's Arrow”, z którego materiał usłyszymy w Lublinie. Poza materiałem autorskim Ladytron słynie z remiksów, które produkował m.in. dla Placebo, Blondie, Roisin Murphy czy Nine Inch Nails. Leader ostatniego zespołu – Trent Reznor – osobiście zaprosił skład do wspólnej trasy koncertowej po Europie. Projekt zagości w Lublinie 8 lipca, będzie to jedyny występ Ladytron w Polsce w ramach trasy promującej nowy materiał.

W programie nie zabraknie corocznego spotkania z jedną z wytwórni ze sceny niezależnej. W tym roku będzie to Gustaff Records wydający i dystrybuujący polską i zagraniczną muzykę „niepotrzebną”, jak sami określają swoją misję właściciele oficyny. Niezależnie od użytkowej wartości katalogu Gustaff, jest to bez wątpienia jedna z najciekawszych kolekcji muzyki ze sceny niezależnej, która rzadko prezentowana jest w mainstreamowych mediach. W ramach przeglądu artystów z labelu na festiwalu pojawi się legenda sceny niemieckiej To Rococo Rot, które zasłynęło wprawnie łącząc brzmienie elektroniczne z żywymi instrumentami, czym zapracowali na legendarną już recenzję Pitchforka, w której muzyka tria została określona jako „całkowicie cyfrowa, a jednak w 100% ludzka”. Projekt zawiesił działalność w 2014 roku po niemal 20 latach aktywności, by powrócić jedynie na koncert jubileuszowy w Dusseldorfie pod koniec 2022 roku, co czyni ich występ na Innych Brzmieniach zupełnie wyjątkową okazją by zobaczyć legendarny projekt na żywo.

Gustaff Records reprezentować będzie też włoski projekt Dead Cat In a Bag. Skład z Turynu łączy klasyczne songwriterskie tradycje spod znaku Toma Waitsa i Leonarda Cohena z odniesieniami do muzyki teatralnej i filmowej, z dużym udziałem brzmień zaczerpniętych z folku i muzyki tradycyjnej. Jak mówią sami „gramy starą muzykę w swój sposób, swoją muzykę w stary sposób, szukając czegoś prawdziwego, to wszystko”. Bartek Chaciński recenzując album „Sad Dolls and Furious Flowers” wskazywał na podobieństwa do Fire! Orchestra, mroku Nicka Cave'a czy kabaretowej twarzy Tiger Lillies. Chaciński dodaje, że w muzyce Włochów najtrudniej doszukać się wpływów... włoskich. Zespół, rzeczywiście brzmi jak przejaw międzynarodowej kultury zachodu, z angielskojęzycznymi tekstami i odniesieniami do europejskiej literatury. Jednym z najważniejszych z nich jest sama nazwa składu zaczerpnięta z „Przygód Tomka Sawyera” Marka Twaina. Oczywiście zespół wykorzystuje motyw w swoim indywidualnym nostalgicznym stylu i z charakterystycznym mrocznym posmakiem. Martwy kot w worku to ktoś kim powinieneś się zająć. To coś czego już nie ma, a co wciąż kochasz. Martwy kot w worku to tajemnica na naszej drodze. Okropny, a jednak zabawny pogrzeb z Twojego dzieciństwa. I memento mori dla Twojej przyszłości – czytamy na stronie zespołu. W gronie reprezentantów Gustaff Recrods znajdą się też polskie projekty – Tuleje, szorstkie i Atol Atol Atol.

Nie zabraknie klasycznej rockowej energii, a to za sprawą duetu Miesha & The Spanks składającego się aktualnie z perkusisty Seana Hamiltona i Mieshy Louie gitarzystki-wokalistki oraz reprezentantki kanadyjskiej mniejszości etnicznej Secwepemc. Zespół zainspirowany proto-punkiem i grunge'em, potrafi wygenerować w dwuosobowym składzie energię godną przynajmniej kwartetu – pulsujące riffy i głos Mieshy wykrzykującej teksty poruszające wątki zagubienia czy złości wymierzonej w patriarchalny porządek. Duet jest częścią reprezentacji Keychange 2023. Ruch łączy festiwale w Europie i Kanadzie, wspierając artystów i organizatorów, by zrestrukturyzować rynek muzyczny i osiągnąć całkowitą równość płciową w branży. Program zrzesza artystki i osoby z grup niedostatecznie reprezentowanych w rozwoju kariery na rynku muzycznym, m.in. wspierając je finansowo, organizując warsztaty czy koncerty na europejskich i kanadyjskich festiwalach. Miesha & The Spanks to jeden z 24 kanadyjskich projektów będących pod opieką Keychange, którego polskim partnerem jest festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia.