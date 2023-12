W „Uchu Prezesa” zabraknie postaci Danuty z „Wiadomości”. Dziwne

Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Zmiany, zmiany, zmiany. Ida Nowakowska i Tomasz Wolny prowadzący poranny program „Pytanie na Śniadanie” w TVP pożegnali się z widzami. Podobno urlop. To tak, jakby nazwać wyjście z Egiptu wyjazdem integracyjnym.

• Publicyści serwisów plotkarskich ujawnili, że Tomasz Kammel pochwalił się zegarkiem w cenie mieszkania. Nie wiem, gdzie oni na co dzień przebywają, ale ewidentnie widać, że nie tylko mieszkania mają ciasne.

• Sandra Kubicka i Baron się zaręczyli. To bardzo ważna informacja, szczególnie że każde z nich już wielokrotnie się zaręczało, informując o tym w mediach. I później do następnych zaręczyn było o tym cicho.

• „Aktor Rafał I., znany z takich filmów jak »Drogówka«, »Listy do M.« czy »Wojna polsko-ruska«, został skazany za pobicie”– tyle media. Rafał I. to zwykły statysta o gabarytach szafy. U nas ma status gwiazdora. Może dlatego, że opisują go ludzie, którzy nie wiedzą, co to blask.

• Oto laureat w kategorii informacji zbędnych: „Laluna opluła Mariannę Schreiber i wyrzuciła jej telefon”. Marianna skomentowała incydent: „Trzeba wybaczać tym, którzy błądzą”. Nie wiem, kim jest Laluna, ale o błądzeniu rodziny Schreiberów wiem sporo.

• Gościem „DDTVN” był Jakub Rzeźniczak. Piłkarz znany z tego, że zdradzał żonę, opuścił matkę swego dziecka, gdy była w ciąży, miał liczne romanse oraz dzieci z innymi kobietami, dzieci, z którymi nie utrzymuje kontaktu lub w stosunku do których stracił prawa rodzicielskie. Temat – dać szansę miłości. Reżyseria Patryk Vega.

• Abelard Giza napisał nową książkę pt. „Otworzyć po mojej śmierci”. To 24 opowiadania autorstwa komika, okładka zrobiona przez jego żonę, a grafiki przez dziadka.