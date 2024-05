Pokaż, jak można dbać o środowisko: IV edycja Konkursu Lekcja Nieśmiecenia!

„Lekcja Nieśmiecenia” to edukacyjny projekt, który od 2020 roku wspiera instytucje oświatowe w promowaniu wśród dzieci postaw ekologicznych związanych z segregacją śmieci.

Na zwycięzców czekają stacje do nauki selekcji odpadów . Korzysta już z nich aż 60 placówek, wyróżnionych w trzech poprzednich edycjach kampanii. Teraz dołączy do nich kolejnych 20 laureatów w IV edycji. Dodatkowo, po raz pierwszy, szkoły i placówki oświatowe mają również możliwość wygrania grantów finansowych w wysokości 3000, 2000 i 1000 złotych.

To więcej niż tylko „zielona” teoria - to przede wszystkim kreatywny konkurs . W tym roku zadaniem jest zorganizowanie kampanii promocyjnej na rzecz idei nieśmiecenia , a na twórców najlepszych pomysłów i rozwiązań czekają stacje do nauki selektywnej segregacji odpadów oraz granty finansowe. Zostań koordynatorem kampanii w Twojej placówce! Dołączcie razem do „Lekcji Nieśmiecenia”, a Ty pobierz bezpłatne materiały edukacyjne przedstawiające w ciekawy sposób różnorodne aspekty ekologii.

Wsparcie dla nauczycieli – pobierz bezpłatne materiały

Istotne jest, aby wspierać rozwój świadomości ekologicznej dzieci już od samego początku ich ścieżki wychowawczej i edukacyjnej. Troska o naturę powinna być priorytetem całego społeczeństwa, ale niewątpliwie to podopieczni placówek oświatowych, jako przyszłe pokolenie, mają największy potencjał zmiany obecnego stanu przyrody poprzez swoje codzienne wybory i działania. Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz uczestnictwo w ekoprojektach to doskonałe metody zapoznawania przedszkolaków i uczniów z takimi tematami, jak różnorodność ekologiczna, recykling, znaczenie roślinności dla jakości powietrza czy selekcja odpadów. Dzieci powinny doświadczyć tego, o czym słuchają czy czytają, by zrozumieć znaczenie i sens danych działań. Gry planszowe i miejskie, projekty plastyczne i multimedialne, wizyty w parkach przyrodniczych czy udział w konkursach mogą być doskonałą okazją do nauki w sposób przystępny i angażujący. Dlatego też firma Henkel i Fundacja Nasza Ziemia przygotowały dla nauczycieli i opiekunów z placówek biorących udział w projekcie bezpłatne materiały edukacyjne, dostosowane do wszystkich etapów nauczania.

Dowiedz się więcej, a najlepiej już dziś zaproś swoich uczniów lub podopiecznych do udziału w projekcie „Lekcja Nieśmiecenia”: www.lekcjaniesmiecenia.pl.

