Sławomir Świerzyński z Bayer Full wyznał w TV Republika, że tęskni za Jackiem Kurskim w TVP, gdyż prezes Jacek – uwaga – „nadał muzyce disco polo szlachectwo”. Różne mogą być herby szlacheckie: Korybut, Czetwertyński, Ossoliński, Majteczki w Kropeczki.

• Piotr Mróz, specjalista od Halloween i oświadczyn w Licheniu, zastanawia się publicznie, czy dobrze zrobił, że rozstał się z narzeczoną. Piotrze, przejrzyj listę swoich ról. Ze złymi decyzjami nie rozstajesz się od lat.

• Krzysztof Gojdź, tzw. chirurg gwiazd, na co dzień mieszkający w USA, wyznał, że swój głos oddał na Donalda Trumpa, bo jest zero-jedynkowy. To prawda. Samo zero zostawimy sobie dla Krzysztofa.

• Marianna Schreiber stwierdziła, że bez walk we freak fightach nie miałaby za co żyć. Jej zdaniem takie walki dają szansę na wyjście z patologii. Marianna wzięła ostatnio udział w programie „Królowa przetrwania”. Jak widać, nie przetrwała.

• Mieszkający w USA pięściarze Andrzej Gołota i Tomasz Adamek też nie ukrywali swoich sympatii politycznych. Obaj zagłosowali na Donalda Trumpa. Takie są konsekwencje uprawiania sportu, w którym za użycie głowy grozi kara.

• Po hucznym rozstaniu z milionerem Caroline Derpienski robi relację na TikToku z wnętrza swojej lodówki i apeluje o modlitwę oraz pomoc finansową. W tle dwa zgniłe banany. Postanowiłem pomóc. Modlę się.

• Mistrzowie wiadomości zbędnych, czyli Plotek.pl, poinformowali naród o tym, że Andrzej Wrona zgolił brodę. „W komentarzach szał. Gdzie Andrzej?”. Chętnie odwiedzę tę redakcję. Po 14.00, jak wrócą ze szkoły.

• Najnowszy film Patryka Vegi „Putin” został zaprezentowany 3 listopada na 53. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Molodist w Kijowie.