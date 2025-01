Magnus von Horn: „Dziewczyna z igłą” to lustro, w którym może się przeglądać nie tylko Polska

Reżyseria to proces długoletni. Pochłania olbrzymie ilości energii. Nie ma sensu tracić czasu na rzeczy błahe, pozbawione znaczenia – mówi Magnus von Horn, autor duńsko-polsko-szwedzkiego filmu „Dziewczyna z igłą”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Udział w konkursie w Cannes, miejsce na oscarowej short liście, nominacja do Złotego Globu – co znaczą dla pana te sukcesy?

MAGNUS VON HORN: – Jestem dumy z dobrego przyjęcia, że film rezonuje o wiele głębiej, niż się tego spodziewaliśmy. Niełatwo było skompletować ekipę, znaleźć finansowanie. Mam satysfakcję, że się udało. Udowodniliśmy, że da się opowiadać o podziemiu aborcyjnym, o problemach kobiet żyjących w opresyjnym systemie, nie odstraszając widzów. Z drugiej strony przekłada się to także na wymiar czysto praktyczny.

Chodzi o prestiż?

Nie tylko. Biorąc pod uwagę nagrody, jakie otrzymali scenografka Jagna Dobesz, autor zdjęć Michał Dymek, kompozytorka Frederikke Hoffmeier, jak docenieni zostali również inni twórcy „Dziewczyny z igłą”, widać, że ten sukces wszystkich nas bardzo wzmocnił.

Były chwile zwątpienia?

Bywało różnie, ale oderwać się od tego przedsięwzięcia nie byłem w stanie. Rozsądek podpowiadał, by nie czekać, aż wszystkie umowy zostaną podopinane. W tym czasie można przecież rozwijać kolejne scenariusze. W moim przypadku to jednak niemożliwe. Nie potrafię robić kilku rzeczy naraz. Jakaś siła wiąże mnie z tym, co raz zacząłem, i nie pozwala poświęcić się nowemu. Zachowuję się jak osoba uzależniona. Sporo ryzykuję, stawka jest bardzo wysoka – wystarczy, że coś pójdzie źle, a mojej rodzinie grozi wtedy utrata środków do życia. Koniec końców odcięcie poczucia bezpieczeństwa mobilizuje, pomaga się skoncentrować. Zaangażowanie stu procent energii w jeden tylko projekt zawsze wychodzi mi na dobre.

Jerzy Skolimowski nazwał zagraniczną promocję „IO” pracą katorżniczą. Pana szum i obowiązki przy kampanii oscarowej nie męczą?