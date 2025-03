Nie przegap! „Polityka” poleca: kultowa książka, aktywizm ze sztuką i jazzowy festiwal

„Most na rzece Kwai” w nowej odsłonie, Bartłomiej Kiełbowicz o Ukrainie i Festiwal Jazz Jantar.

Pierre Boulle, Most na rzece Kwai, przeł. Jacek Giszczak, Art Rage, s. 202

Na samo brzmienie tytułu większość z nas zacznie w głowie odtwarzać gwizdany marsz z filmu Davida Leana. Ale to tylko kolejny argument, by wrócić do literackiego oryginału. Zwłaszcza że w nowym przekładzie Jacka Giszczaka historia grupy alianckich jeńców budujących most dla japońskiej armii (i sabotujących ten projekt) odzyskała blask i smoliście czarny dowcip. Pierre Boulle nie doświadczył wojny w taki sposób, jak jego bohaterowie, lecz potrafił ją opisać całkiem wiarygodnie. JD