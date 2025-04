Prezes NOHO Investment: Nasza architektura ma być nowoczesna, piękna i ponadczasowa

Potencjał rynku nieruchomości premium w Polsce jest znacznie większy, niż zakładaliśmy – mówi prezes NOHO Investment Rafał Kula.

Tworzenie projektów deweloperskich w zgodzie i w ciągłości historycznej z otoczeniem. Czy w ten sposób można zdyskontować modę na miasto?

Każdy projekt NOHO Investment jest miastotwórczy. Stworzyliśmy NOHO ze świadomością, że mamy bezpośredni wpływ na to, jak wygląda miasto, na kierunek jego rozwoju, na jakość życia zarówno naszych klientów, jak i mieszkańców. Oprócz projektowania zupełnie nowych budynków rewitalizujemy także istniejące już obiekty. Architektura odgrywa tutaj kluczową rolę, ponieważ stanowi integralną część miasta. W naszym przekonaniu ma być nowoczesna, piękna i ponadczasowa. Chcemy, by nasze projekty były zachwycające nie tylko w momencie ich powstania, ale także za 5, 10 czy 20 lat. Nasza filozofia NOHO Premium Lifestyle opiera się na stylu życia i kompleksowym podejściu do klienta, miasta i najbliższego otoczenia. Budujemy adresy na pokolenia, wzbogacamy tkankę miejską, zapewniamy życie w otoczeniu bogatej zieleni, kulinarne doświadczenia, komfort dzięki dopasowanej do potrzeb klientów strategii selektywnego doboru najemców w naszej części komercyjnej, obecność sztuki, kultury. Podsumowując, realizujemy miejsca do życia, jakich jeszcze nie było w Polsce ani w tej części Europy.

Coraz częściej biznes budowlany staje się częścią przemysłu kultury. Jak kultura, która staje się polem konsumpcji, wspiera sprzedaż mieszkań?

W dzisiejszych czasach klienci oczekują nie tylko funkcjonalnych i komfortowych przestrzeni, ale również unikalnych doświadczeń, które budują ich codzienną rzeczywistość. W NOHO skupiamy się na tworzeniu miejsc, które ich dostarczą. Tu chodzi o styl życia. W każdym z naszych projektów jest dedykowana mieszkańcom Strefa Lifestyle, która powstała z myślą o rozwijaniu pasji, dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne, budowaniu relacji międzyludzkich, integracji sąsiedzkiej.