EC1 Łódź – Miasto Kultury z Nagrodą Europa Nostra 2025!

EC1 Łódź – Miasto Kultury zostało laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody Dziedzictwa, przyznawanej przez Unię Europejską i federację Europa Nostra, w kategorii konserwacji i adaptacji.

To najwyższe europejskie wyróżnienie dla inicjatyw, które w wyjątkowy sposób chronią i twórczo rozwijają dziedzictwo kulturowe. Nagroda potwierdza, że rewitalizacja dawnej elektrociepłowni z początku XX wieku została przeprowadzona w sposób wspierający rozwój kulturalny i społeczny Łodzi.

Przez dziesięciolecia kompleks odgrywał kluczową rolę w rozwoju przemysłowym miasta. Po jego zamknięciu w 2000 roku miejsce to popadało w ruinę, aż do 2008 roku, kiedy rozpoczęto proces rewitalizacji wspierany środkami z funduszy europejskich. Dziś EC1 to tętniące życiem centrum kultury, edukacji i nauki. Historyczne hale i urządzenia techniczne zyskały nowe funkcje, a przemysłowe dziedzictwo zostało zintegrowane z dynamicznymi, wielowymiarowymi programami działań.