Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Bartek Chaciński
Bartek Chaciński
26 września 2025
Kultura

Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Nie tylko hajs? Sprawdzamy książkę wydaną przez Podsiadłę

26 września 2025
Książka „tylko haj.” była hitem, zanim się ukazała. Książka „tylko haj.” była hitem, zanim się ukazała. mat. pr.
Szczęśliwie dla jej autorek i autorów książka „tylko haj.” była hitem, zanim się ukazała. Czy jej wartość, budowana dużymi i ważnymi nazwiskami, wykracza ponad księgową?

Kto by się spodziewał, że niepozorna, niezbyt długa, duetowa płyta Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej okaże się aż tak inspirująca dla literatów? Ukazała się przecież ledwie w czerwcu, a zdążyły już powstać – i nawet trafić do druku! – opowiadania poświęcone poszczególnym piosenkom, które napisali Jakub Żulczyk, Sylwia Chutnik, Szczepan Twardoch i inni. Ścisła czołówka polskiej literatury. Jak to możliwe, że tak błyskawicznie dziś płynie inspiracja między światem muzycznym a literackim? Bo przecież trzymam dowód w rękach – opublikowaną właśnie książkę zatytułowaną „tylko haj.” (Wielka Litera), tak jak epka duetu Podsiadło-Sochacka.

Oczywiście żartuję. Wiadomo przecież, że rzecz została zamówiona na wczesnym etapie. We współczesnym rynkowym obiegu prawie wszystko powstaje jako część misternie skonstruowanego planu marketingowego. Dzisiejsza kultura jest przy tym walką o widoczność i uwagę. Te zapewniają zasięgi, a nie ma z kolei powiększania zasięgów bez swoistej wymiany świadczeń. Można to nazwać platformingiem, można się odwołać do starej, ale wciąż plastycznej i działającej na wyobraźnię angielskiej frazy „You scratch my back and I’ll scratch yours”. Czyli przysługa za przysługę. Zamiast mówić coś osobno, powiedzmy coś razem i odkryjmy dla siebie wzajemnie widownię spoza silosów publiczności, do których trafiamy.

Mnożenie potencjałów

Fenomen przećwiczyli raperzy na licznych – kolejne angielskie słowo – featuringach. Gwiazdy Męskiego Grania – na dorocznej orkiestrze, która w najlepszych odsłonach nawet nie dodawała potencjałów poszczególnych jej członków, tylko je mnożyła.

Bartek Chaciński

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
Reklama