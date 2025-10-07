Smarzowski dla „Polityki”: Szukanie wroga to nie domena Kościoła. Autorytarni lubią podkarmić nienawiścią

Dla mnie Polska podzielona jest na trzy części. Do prawej strony nie dotrę, do lewej jest szansa. Pośrodku są ci, którzy mają wywalone, są niezdecydowani albo zajęci życiem. O ich uwagę chciałbym zawalczyć – mówi reżyser Wojciech Smarzowski, autor „Domu dobrego”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: Oglądając „Dom dobry”, trudno pozbyć się wrażenia, że mężczyźni w naszym kraju to sadyści i psychopaci.

WOJCIECH SMARZOWSKI: Nieprawda. Przemocowych jest mniej niż ślepych. To znaczy niereagujących albo reagujących za słabo. No i siłą rzeczy to narzuciła historia, temat filmu.

Jakie emocje w tobie budziły relacje ofiar przemocy domowej, gdy dokumentowałeś materiał do filmu?

Słuchałem tych historii i często ciężko się było pozbierać. Bo jednak co innego, kiedy czytasz o przemocy w artykule albo w książce, a co innego, kiedy opowiada ci to osoba, na której twarzy widać wszystkie emocje.

Uczestniczyłeś też jako obserwator w terapiach grupowych. Jakie jeszcze wnioski, oprócz tego, że często nie odróżniamy konfliktu od przemocy, wyciągnąłeś z tych lekcji?

Oprócz tych emocji, no bo na tych spotkaniach też ich nie brakowało, to najbardziej została mi więź między ofiarami. To, że utrzymywały kontakt poza ośrodkiem i że pomagały sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zacząłeś pisać „Dom dobry” w pandemii, gdy nagle się okazało, że liczba dramatów rozgrywających się za zamkniętymi drzwiami lawinowo rośnie. Dlaczego to był do tej pory temat tabu w polskiej kulturze?

Pojęcie przemocy ewoluuje. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w „Domu złym” Dziabas, grany przez Mariana Dziędziela, konkretnie przywalił Dziabasowej, granej przez Kingę Preis, no ale kto by to wtedy uznawał za przemoc? Napił się, był zazdrosny i go poniosło.

Pokazujesz trzy mury, z którymi zderzają się ofiary: Kościół, państwo i ludzka obojętność. Który z tych murów jest najgrubszy i najtrudniejszy do skruszenia?

Remis. No dobra, może im bliżej Zakopanego, to mur kościelny jest grubszy.