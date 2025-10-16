Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Materiał promocyjny
16 października 2025
Kultura

Pół miliona sprzedanych książek i medal od ministra. Kim jest autor, którego czyta cała Polska?

16 października 2025
. . mat. pr.
Brutalny, niepokorny, złamany przez życie. Na każde jego śledztwo czekają setki tysięcy czytelników. A dziś doceniony został ten, który go stworzył.

Przemysław Piotrowski – autor bestsellerowej serii o Igorze Brudnym – otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wyróżnienie, które dotąd trafiało głównie do twórców sztuki wysokiej, przyznano pisarzowi literatury gatunkowej. To dowód, że fenomen Piotrowskiego wykracza daleko poza listy bestsellerów. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, kim jest komisarz Brudny, powinien się przekonać – choćby po to, by zrozumieć, dlaczego tak wielu czytelników nie wyobraża sobie bez niego polskiej literatury kryminalnej.

Jeszcze kilka lat temu mało kto przypuszczał, że autor rasowych kryminałów stanie w jednym szeregu z poetami, reżyserami i aktorami nagradzanymi za zasługi dla polskiej kultury. A jednak to właśnie Piotrowski – pisarz, którego książki sprzedały się w ponad półmilionowym nakładzie – został zauważony nie tylko przez czytelników, ale i przez środowisko, które dotąd traktowało literaturę popularną z dystansem.

To symboliczny moment: polska kultura oficjalna po raz pierwszy tak wyraźnie przyznaje, że literatura gatunkowa również może być ważnym głosem o współczesności. Pokazuje, że popularność i artystyczna waga nie muszą się wykluczać.

„Nie wierzę w podział na literaturę wysoką i popularną. Albo coś zostaje w człowieku, albo nie” – mówi Piotrowski. – „Piszę o tym, co boli, bo udawanie, że świat jest miły, nigdy nikomu nie pomogło”.

.mat. pr..

Fetysz – najciemniejsza odsłona serii

Dom opleciony bluszczem, kruki na płocie, dziecko, które nie chce wracać do matki. Tak zaczyna się Fetysz – nowa powieść Przemysława Piotrowskiego. Już pierwsze sceny – chłopiec prowadzony do obcego domu, w którym miłość miesza się z przemocą – zapowiadają, że autor wraca do źródeł zła. Do miejsca, gdzie trauma przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Brudny wie o tym najlepiej. Dorastał w sierocińcu, gdzie przemoc była codziennością, a milczenie – jedynym sposobem przetrwania. Dziś jest policjantem w Zielonej Górze. W Fetyszu poznajemy go znów na zakręcie – kolejny poranek spędza w obcym mieszkaniu, nie do końca pamiętając, jak się tam znalazł. Obity, z kacem, z poczuciem, że wszystko wymyka mu się z rąk.

W tym samym czasie miasto tętni życiem – trwa Winobranie. W powietrzu unosi się zapach wina i cukrowej waty, karuzele grają wesołe melodie, a tłum bawi się do późna. Ale ledwo kilka ulic dalej czyjeś życie zmienia się w koszmar – w piwnicy pełnej wilgoci i szczurzych trupów ktoś torturuje kobietę.

Kiedy śledczy odkrywają w lesie zwłoki kobiety, rozpoczyna się śledztwo, które otworzy stare rany i poprowadzi Brudnego wprost do ludzi, o których wolałby zapomnieć. Szybko okaże się, że ta sprawa jest bardziej osobista, niż mógłby przypuszczać. W mroku kryją się twarze z przeszłości – wychowankowie tego samego domu dziecka, ofiary i kaci, teraz gotowi rozpętać własne piekło.

Historia zatacza koło. To już nie tylko policyjne śledztwo, ale konfrontacja z przeszłością – i z pytaniem, czy zło można naprawdę zostawić za sobą.

O mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet

„Nie fascynuje mnie przemoc, tylko to, co ją rodzi” – mówi Piotrowski. – „Zawsze chciałem wiedzieć, w którym momencie ktoś traci hamulce. Co musi się w nim złamać, żeby przestał widzieć drugiego człowieka, a zaczął – ofiarę.”

W Fetyszu ten motyw przybiera wyjątkowo mocną formę. Trop prowadzi do grupy mężczyzn żyjących w świecie forów, pornografii i nienawiści – środowiska inceli. Jednym z nich jest Paweł Baszta, czterdziestolatek, który dzień zaczyna od filmów pornograficznych, a kończy modlitwą. Piotrowski opisuje go bez litości, ale i bez taniej sensacji – jako człowieka, w którym frustracja przerodziła się w obsesję.

„To nie potwory z filmów, tylko ludzie, których mijamy na co dzień. Synowie, sąsiedzi, koledzy z pracy” – mówi Piotrowski. – „Zależało mi, żeby pokazać, jak łatwo gniew przeradza się w nienawiść. A mimo tego Fetysz pozostaje tym, czego fani Brudnego oczekują najbardziej – szybkim, intensywnym kryminałem z intrygą, która trzyma do ostatniej strony, i bohaterem, którego pęknięcia tylko potęgują napięcie”.

Fenomen Brudnego

Cykl o Igorze Brudnym to dziś jedno z największych zjawisk we współczesnym polskim kryminale – seria, która w ciągu kilku lat urosła do rangi kultowej marki. Każdy tom sprzedaje się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, a nazwisko Piotrowskiego stało się gwarancją mocnej, emocjonalnej prozy. Brudny doczekał się własnego języka wśród fanów, memów, cytatów czy dyskusji o tym, kto mógłby go zagrać w ekranizacji. W sieci funkcjonują grupy czytelników analizujące jego wybory jak decyzje realnego człowieka.

.mat. pr..

Superprodukcja z filmowym rozmachem

Właśnie ukazał się Komisarz Brudny. Sezon pierwszy – superprodukcja audio oparta na powieści Piętno (pierwszy tom serii). To projekt zrealizowany z filmowym rozmachem: pełna obsada aktorska, dźwięk przestrzenny i narracja, która przenosi słuchacza w sam środek mrocznej Zielonej Góry. W głównych rolach Michał Czernecki, Anna Dereszowska i Marcin Perchuć.

„Nie chciałem zwykłego audiobooka” – mówi Piotrowski. – „Chciałem stworzyć coś, co wciąga jak serial: z emocją, napięciem, z obrazem budowanym przez dźwięk. Czernecki idealnie oddaje to, kim jest Brudny – zraniony, ale silny. Dereszowska i Perchuć dodają tej historii głębi i kontrastu”.

Piotrowski nie musi już niczego udowadniać. Fetysz pokazuje, że dobra powieść kryminalna może być jednocześnie rozrywką i diagnozą społeczną. Nic więc dziwnego, że seria o Igorze Brudnym należy dziś do najważniejszych zjawisk polskiego kryminału. Ma w sobie wszystko to, za co kochamy ten gatunek: napięcie, emocje, wiarygodność i bohatera, któremu wierzymy nawet wtedy, gdy sam przestaje wierzyć w siebie.

Materiał przygotowany przez Wydawnictwo Czarna Owca.

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Kultura; s. 90

Materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Druga młodość Thomasa Manna. Za co Polacy pokochali autora „Buddenbrooków”?

    Justyna Sobolewska

  2. Wielkie muzeum w Gizie w końcu otwarte. Poślizg był spektakularny

    Aleksander Świeszewski

  3. Nie żyje Elżbieta Penderecka. Była wielką damą polskiej kultury

    Redakcja „Polityki”

  4. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Kogo ocalić od Springsteena? Dziś każdy może być własnym Bossem

    Bartek Chaciński

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Co oglądać w halloween? Wybieramy straszne filmy na straszne czasy

    Jakub Demiańczuk

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama