21 października 2025
Kultura

Historia i pamięć

Historia i pamięć, czyli najciekawsze komiksy października

21 października 2025
Komiksowe propozycje na październik.
Najbardziej kontrowersyjny bohater polskiego komiksu obchodzi w tym roku okrągłe urodziny. Zbiorczy album „The Best of Likwidator. 30 lat słusznych likwidacji” (Wydawnictwo Kameleon, 5/6) ma rozmiar równie słuszny, co misja zamaskowanego mściciela (ponad 400 stron) i przypomina kluczowe epizody stworzonej przez Ryszarda Dąbrowskiego serii i uzupełnia je wyborem tekstów prasowych, które próbowały jakoś ogarnąć fenomen zamaskowanego mściciela. Bo rzecz to wybitnie prowokacyjna: Likwidator bierze na cel – dosłownie – kler, myśliwych, nacjonalistów, a przede wszystkim polityków, od Kaczyńskiego po Trumpa i Putina, jego szlachetne intencje ubrane są zaś w formę komiksu brutalnego i szyderczego. Kontrowersyjne? Oczywiście. Lecz nie da się ukryć, że to jedna z najważniejszych serii we współczesnym polskim komiksie, a Dąbrowski uczcił jej rocznicę z rozmachem.

Ocena: 5/6

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
