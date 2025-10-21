Jakub Żulczyk zaprezentował na Instagramie swoją miłość. Pani nazywa się Kasia Golomska, jest DJ-ką, a jej zdjęcia wystarczająco tłumaczą tytuł powieści Żulczyka „Zrób mi jakąś krzywdę”.

• Anna Mucha spotkała się z Pauliną Smaszcz w sądzie w sprawie ujawnienia przez tę drugą adresu zamieszkania pierwszej. Wzruszyłem się. 25 lat temu też robiłem wszystko, żeby się dowiedzieć, gdzie Ania mieszka.

• Detektyw Rutkowski zamieścił w sieci zdjęcia wraz z małżonką w trakcie wspólnej kąpieli w wannie. Pełnej kwiatów i namiętności. Wanny dzielimy na okrągłe, narożne, wolno stojące lub przyścienne. Detektyw ewidentnie jest pod ścianą.

• Maciej Pela znów przypomina o sobie, informując, że aktualnie jest „swoją, a nie najlepszą wersją siebie”. Medialny rozwód to dramat czterech stron. Jej, jego, dzieci i czytelników.

• Publicysta, dziennikarz i restaurator Piotr Kędzierski napisał książkę o UFO w stolicy „Warszawskie UFO”. Jak widać, atak sfrustrowanych elit na Rafała Trzaskowskiego trwa.

• Tomasz Karolak nie jest już katolikiem. Aktualnie jest protestantem i koncentruje się na bezpośredniej relacji z Bogiem. Nie dziwię się. Ostatnie informacje o Tomku pokazały, że pośrednicy i wysokie procenty wpędziły go w długi.

• Łukasz Mejza, znany śpiewak hotelowy, został zatrzymany przez policję, jak pędził 200 km na godzinę na trasie S3. Poseł mandatu nie przyjął, bo doszedł do wniosku, że jeden już ma.

• Janusz Palikot ponownie odwiedził podkast Żurnalisty, w którym objawił światu, że to on jest autorem powiedzenia „Bieda to stan umysłu”. A następnie całą rozmową to twierdzenie udowodnił.

• Robert Mazurek nauczał kindersztuby influencera Mikołaja Bagińskiego w Kanale Zero.