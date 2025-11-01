Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aleksander Świeszewski
Aleksander Świeszewski
1 listopada 2025
Kultura

Wielkie muzeum w Gizie w końcu otwarte. Poślizg był spektakularny

1 listopada 2025
Budowa GEM zaliczyła spektakularny poślizg. Budowa GEM zaliczyła spektakularny poślizg. Shutterstock
Dobiegła końca największa epopeja muzealna XXI wieku – otwarcie GEM przekładano kilkanaście razy. Podobne kłopoty z terminowością są praktycznie na wszystkich kontynentach.

W Egipcie wydarzył się „cud” – 1 listopada Grand Egyptian Museum (GEM) zostało w pełni otwarte dla zwiedzających. W branży muzealnej, jeżeli chodzi o inauguracje, z dotrzymywaniem terminów jest spory problem. Jednakże GEM poprzeczkę zawiesiło na całkiem nowym poziomie, start przekładano co najmniej kilkanaście razy. Czegoś podobnego w XXI wieku nie było.

Czytaj też: „Polityka” poleca 5 najważniejszych wystaw tej jesieni. Kusama, Abramović i surrealiści

Muzealna telenowela

Plany usadowienia potężnego muzeum pod piramidami w Gizie pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego wieku, gdy w Egipcie rządził Husni Mubarak. Rozpisano międzynarodowy konkurs, który wygrali projektanci z Dublina. Wmurowano kamień węgielny, a prace budowlane rozpoczęły się w połowie następnej dekady, dokładnie 20 lat temu. Z otwarciem celowano na 2012 r.

Muzeum miało pod górę, jak naprawdę mało które. Arabska Wiosna Ludów, wojskowy zamach stanu, wreszcie pandemia. W tle gospodarcze turbulencje, które nękały Egipt praktycznie non stop. Koszt obiektu? Kolosalny, jak na kolosalny gmach przystało. Wyniósł rzekomo miliard dolarów. Cierpliwość ma swoje granice, tak więc GEM częściowo otwarto. W 2024 r. dla gości udostępniono niektóre galerie.

Wielkie (ostateczne) otwarcie zaplanowano na lipiec 2025 r. Całość miała być gotowa na wakacje i sezon turystyczny. Ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie zapadła decyzja o jeszcze jednym przesunięciu terminu. W powietrzu wisiała wojna Izraela z Iranem. Zrobiło się naprawdę gorąco. W ten sposób z lipca zrobił się listopad. Finał jednak wreszcie nastąpił i doczekaliśmy się najbardziej imponującego muzeum archeologicznego globu.

Czytaj też: Trudne stulecie art déco. Krytycy nazywali go „szkołą kokot” i „źle urodzoną nowoczesnością”

Grand Egyptian MuseumShutterstockGrand Egyptian Museum

Poślizgi duże i większe

Problemy z terminowym otwarciem to nie tylko specjalność spod piramid. Kłopoty mają państwa znacznie bogatsze i politycznie stabilniejsze. Wśród nich są m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA). Abu Zabi kończy budować imponujące muzea. Nad Zatoką Perską wyrasta nowe Bilbao. Nie może być jednak zbyt różowo, obiekty miały być gotowe już lata temu. Jednym z nich jest Zayed National Museum, którego wielkie otwarcie zaplanowano na koniec tego roku.

Wedle zapowiedzi z okolic 2007 r. pierwszych gości instytucja miała przyjąć na przełomie 2012 i 2013 r. Szyki pokrzyżował światowy krach finansowy. Potem data otwarcia wielokrotnie odwlekała się w czasie. Ostatecznie stanęło na 2025 r., ZEA w końcu doczekają się swego muzeum narodowego. Stawianie muzeów nie idzie tam z taką wprawą, jak wznoszenie kolejnych drapaczy chmur.

Zayed National Museummat. pr.Zayed National Museum

Kosmiczne opóźnienie

Tymczasem Los Angeles czeka na start działalności Lucas Museum of Narrative Art, którego fundatorem jest George Lucas. W przyszłym roku powinno przyjąć pierwszych gości. Z solidnym poślizgiem, rzecz jasna. Obiekt wygląda niczym statek z „Gwiezdnych wojen”. Tutaj sytuacja jest dodatkowo ciekawa, bo miasto nie było pierwszym wyborem słynnego filmowca. Ba, nawet drugim.

Lucas najpierw upatrzył sobie San Francisco. Nie wyszło. Potem negocjacje toczyły się w Chicago. Kolejne fiasko. Epopeja ciągnęła się latami. W 2017 r. ogłoszono, że obiekt powstanie w największym mieście Kalifornii. Budowa ruszyła w 2018 r. Otwarcie miało nastąpić w 2021 r. Potem w 2023 r. W międzyczasie zrobił się 2025 r., a potem 2026 r. Patrząc na ostatnie fotografie z placu budowy, ta data powinna się już utrzymać.

Natomiast w Rio de Janeiro na miano epopei zasłużyła niekończąca się budowa Museum of Image and Sound (MIS). Instytucję poświęcona lokalnej (jakże bogatej) kulturze powołano równo sześć dekad temu. Pod koniec lat 2000. zaprezentowano spektakularny projekt nowej siedziby. Gmach miał pojawić się nad plażą Copacabana. Miejsce marzenie. Magnes na turystów jednak wciąż nie działa.

Otwarcie planowano m.in. w okolicach piłkarskiego mundialu (2014), którego finał rozegrano na pobliskim stadionie Maracanã. Potem przesunięto w okolice letnich Igrzysk Olimpijskich, które to odbyły się w Rio prawie dekadę temu (2016). W 2025 r. budowa wciąż trwa.

Czytaj też: MSN po pierwszej wystawie. Emocje opadły, są obawy o przyszłość

Museum of Image and Soundmat. pr.Museum of Image and Sound

Warszawa i Berlin

Epopeje muzealne w liczbie przynajmniej kilku mamy również u siebie. Za największą należy uznać Muzeum Historii Polski. Sam budynek oddano do użytku w 2023 r. na krótko przed wyborami parlamentarnymi. Można powiedzieć, że tak naprawdę na pełne otwarcie nadal czekamy. Gmach otwarto bowiem bez najważniejszej części – wystawa stała, prezentująca historię Polski, zostanie udostępniona dopiero w 2027 r.

Co się tyczy samego MHP, zostało powołane do życia w 2006 r. Droga do stałej siedziby była wyjątkowo kręta. Konkursy, projekty, lokalizacje. Ponadto mniej lub bardziej okrągłe rocznice, z okazji których muzeum miało zostać ukończone. Koniec tej epopei widać już na horyzoncie. Wydaje się, że większy kłopot mają nasi zachodni sąsiedzi.

O wielkim muzeum sztuki nowoczesnej berlin modern szerzej pisaliśmy jesienią zeszłego roku. Wtedy (po raz kolejny) przełożono otwarcie na 2027 r. Niedawno berlińskie muzeum wyłapało kolejne opóźnienie. Zrobił się 2029 r. Ale po tylu latach poślizgu kolejne dwa już nie robią wrażenia. Lepiej późno niż wcale.

Aleksander Świeszewski

Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Szwarcman: Werdykt Konkursu Chopinowskiego zaskoczył. Byli lepsi od zwycięzcy

    Dorota Szwarcman

  2. Bill Sienkiewicz, gigant komiksu i potomek Henryka: Najlepsze pokoje dostawałem dzięki nazwisku

    Jakub Demiańczuk

  3. Świntuszenie z ChatGPT. Warto dla tego spalać planetę?

    Michał R. Wiśniewski

  4. Kleczewska dla „Polityki”: Świat wygląda dziś na powtórkę lat 30. Każdy może stać się nielegalny

    Aneta Kyzioł

  5. Konkurs Chopinowski rozstrzygnięty. W środku nocy ogłoszono: zwyciężył Eric Lu

    Redakcja „Polityki”

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną