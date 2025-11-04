Dobrze mieć blisko kogoś, kto umie unieważniać małżeństwa

Tymczasem Pudelek opisał aferę zakupu działki od KOWR przez wiceprezesa Dawtony Piotra Wielgomasa. Znaleźli w sieci zdjęcie Piotra Wielgomasa, tylko nie tego, co trzeba.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został zatrzymany w sklepie IKEA, jak próbował wynieść bez płacenia 18 talerzy i patelnię. Skandal. Do „Piątki Konfederacji” dołączyłbym kasjerki i ochroniarzy.

• Jest autobiografia Dariusza Szpakowskiego: „Wita państwa Dariusz Szpakowski”. Darek przeżył 12 mundiali, 11 mistrzostw Europy, 18 igrzysk i 29 prezesów TVP. I w tym ostatnim przypadku liczba fauli była największa.

• Marcin Najman wyznał, że to on stworzył Krzysztofa Stanowskiego, a także jest twórcą nazwy Kanał Zero, gdyż nazywał Krzysztofa dziennikarskim zerem. Szczegóły w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju.

• TVN Warner Bros. sprzedał do Słowacji, Węgier i Czech program Dawida Andresa „Ciężarówką przez Wietnam, Indonezję i Stany”. Szkoda, że nie ma nic o nas. Polskie drogi pękałyby z dumy.

• 50-letni Bartosz Żukowski, znany jako Walduś Kiepski, będzie walczył na gali Fame MMA Armageddon 28. To będzie sukces. Od lat krytycy piszą, że „Świata według Kiepskich” nic nie pokona.

• Republika i wPolsce24 w naziemnej telewizji cyfrowej będą dostępne w wysokiej rozdzielczości. Będziemy oglądać Rachonia i Karnowskiego w HD. Mam nadzieję, że ich mocodawców wkrótce w ZK.

• Małgorzata Rozenek-Majdan zapytana w TVN, czy jej aktualny wygląd to jest jej ostatnie słowo, powiedziała: „Na pewno nie”. Czy to prawda, poznamy, jak nie poznamy.

• Mateusz Damięcki szczerze oznajmił, że w przypadku wybrania go do roli Goldena w filmie „Furioza” i „Druga Furioza” „reżyser się pomylił”. Przypomina mi się hasło: Błędy lekarzy leżą na cmentarzu, błędy nauczycieli siedzą w Sejmie.

• Sylwia Bomba pojawiła się na Instagramie bez makijażu, co odbiło się w licznych publikacjach.