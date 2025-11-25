Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
Krytyczne oko. Rusza 25. MFF Watch Docs

25. MFF Watch Docs 25. MFF Watch Docs materiały prasowe
Najnowszy dokument Laury Poitras „Cover-Up”, portret dziennikarza Seymoura Hersha, otworzy 25. edycję festiwalu Watch Docs.

Najnowszy dokument Laury Poitras „Cover-Up”, portret dziennikarza Seymoura Hersha, otworzy 25. edycję festiwalu Watch Docs. Hersh to legenda dziennikarstwa śledczego, a zarazem postać budząca liczne kontrowersje. Sławę przyniosły mu m.in. reportaże poświęcone wojnie w Wietnamie, wśród nich teksty o masakrze w My Lai, gdzie amerykańscy żołnierze zamordowali kilkuset nieuzbrojonych cywilów. Dla Poitras, nagrodzonej Oscarem za film „Citizenfour”, Hersh jest idealną postacią, by przypomnieć, że „zawsze należy być krytycznym wobec ośrodków władzy, czy to rządu, czy instytucji, dla której sam pracujesz”, jak mówiła w rozmowie z „Los Angeles Times”. 

25. MFF Watch Docs, Warszawa, 5–14 grudnia

