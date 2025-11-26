Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
26 listopada 2025
Kultura

Rami Malek i Leo Woodall w „Norymberdze” – już w kinach!

26 listopada 2025
. . mat. pr.
Rami Malek i Leo Woodall w „Norymberdze” Jamesa Vanderbilta o pracy z Russellem Crowe. „Mam wobec niego dług. Gra z nim to był dla mnie dar” – opowiada filmowy Howie Triest

Poruszający reportaż Jacka El-Haia „Norymberga. Naziści oczami psychiatry” doczekał się filmowej adaptacji. Podjął się jej James Vanderbilt, a za kamerą stanął wybitny polski operator filmowy Dariusz Wolski, autor zdjęć, m.in. do serii „Piraci z Karaibów”. „Norymberga”, która trafi do kin już 28 listopada, to prawdziwa historia procesu twórców III Rzeszy odpowiedzialnych za śmierć milionów niewinnych ofiar, a także porywający i elektryzujący pojedynek psychiatry ze zbrodniarzem wojennym.

Główne role w tej poruszającej produkcji zagrali: Russell Crowe jako Hermann Göring, Rami Malek – Douglas Kelley i Leo Woodall (sierż. Howie Triest).

.mat. pr..

Jak wspominają wspólny czas na planie zdjęciowym?

Ja i Russell byliśmy sobą zauroczeni i zafascynowani. Obaj nie baliśmy się rzucać sobie wyzwań. Dlatego niektóre nasze sceny były przesycone skrajnym napięciem do tego stopnia, że byliśmy na progu ukazania swojej gwałtownej natury (…) To istny gambit emocji, którego nie spodziewaliśmy się w filmie o takiej tematyce – mówi Rami Malek, laureat Oscara, Złotego Globu, Emmy i SAG, a światową sławę przyniosła mu rola Freddiego Mercury’ego w biograficznym filmie „Bohemian Rhapsody”.

Natomiast Leo Woodall, któremu popularność przyniosły role w serialach „Jeden dzień” i „Biały Lotos”, dodaje: – Russell Crowe ma charyzmę, której nie widziałem u żadnego innego człowieka. Wystarczy, że wszedł do jakiegoś pomieszczenia i już dało się odczuć, że tam jest. To niezwykły aktor. Poza tym jest Australijczykiem i lubi się bawić. Chętnie i często opowiada dowcipy z bardzo długim wstępem i ciętymi puentami. Jest też gawędziarzem (…) Dużo skorzystałem pracując z nim. Jako młody aktor mam wobec niego dług. Gra z nim to był dla mnie dar.

.mat. pr..

Co wiadomo o granych przez nich bohaterach?

Douglas Kelley to młody psychiatra, który tuż przed rozpoczęciem procesu w niemieckiej Norymberdze w 1945 roku, gdzie sądzono nazistowskich zbrodniarzy wojennych, trzymał misję zbliżenia się do Hermanna Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu.

Kelley to naukowiec, ale i amator iluzjonista, który zgłaszał się na ochotnika, by siedzieć na tylnym siedzeniu kokpitów podczas wojskowych testów przeciążeń na ludzki organizm. Pokazujemy na ekranie psychiatrę, jakiego widownia jeszcze nie znała. Śmiałka, ryzykanta, czasem trochę zbyt porywczego (…) Podobieństwa i różnice między Kelleyem a Göringiem napędzają całą dynamikę historii. I wielka szkoda, że nazwisko Kelleya niemal zatarło się w historii – wyjaśnia reżyser „Norymbergi”.

Wśród mniej znanych uczestników procesów norymberskich kluczową rolę odegrał sierżant Howie Triest. Jako tłumacz i interpretator był niezbędny w budowaniu pomostu między prokuraturą, oskarżonymi i sądem. Był łącznikiem, który pomagał przełożyć chaos wojny na porządek sprawiedliwości. Tym bardziej przejmujące jest to, że Triest był niemieckim Żydem, który z rodziną uciekł przed nazistowskimi prześladowaniami.

W scenariuszu Vanderbilta Triest staje się alter ego widzów, tłumacząc rozmowy między Kelleyem i Göringiem.

Od początku mówiłem: nie obsadzę nikogo w tej roli, dopóki nie zobaczę, jak gra tę scenę. To musiał być ktoś, przy kim film może zatrzymać się na siedem minut i oddać mu głos – i widz nie będzie miał nic przeciwko. Wybór padł na Leo – ujawnia Vanderbilt.

Przygotowując się do roli w „Norymberdze” Leo Woodall zaczął od intensywnej nauki języka niemieckiego.

Nie mówiłem ani słowa po niemiecku – śmieje się aktor. – A pierwsza scena, którą mieliśmy kręcić, to rozmowa między mną, Ramim Malekiem i Russellem Crowem, w której tłumaczę obu. To było jak wrzucenie na głęboką wodę (…) Jestem niezmiernie szczęśliwy, że znalazłem się w obsadzie „Norymbergi”. Dzięki tej produkcji stałem się lepszym aktorem i to doświadczenie zapamiętam do końca życia.

Gatunek: thriller/historyczny

Produkcja: USA 2025

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films

Premiera kinowa 28 listopada

O filmie

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

Materiał przygotowany przez Monolith Films.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Łowca jeleni” wraca do kin. Nadal robi wrażenie

    Jakub Demiańczuk

  2. Jeden obraz droższy niż całe MSN? W Nowym Jorku padł rekord aukcyjny

    Aleksander Świeszewski

  3. Jan Komasa o filmie „Rocznica”: To miała być orwellowska baśń. Krytyka alt right to intelektualna łatwizna

    Janusz Wróblewski

  4. Kącki, Palikot, Potocka, czyli sztuka pisania z wygnania. Czytamy. „To jest to cancel culture”?

    Aleksandra Żelazińska

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Szponcić z klasą, czyli słowo roku nie tak młodzieżowe. I co z tym 67?

    Michał Klimko

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama