Na te muzea czekamy w 2026 r. Szał w Tokio, obelisk Obamy i statek kosmiczny

Przyszły rok będzie triumfem spektakularnych gmachów, a już szczególnie w USA zapowiada się kilka niezmiernie interesujących debiutów. Show skradnie Los Angeles.

MoN Takanawa Zacznijmy w Tokio i części miasta znanej pod nazwą Takanawa Gateway City. Szykuje się tam otwarcie zjawiskowego obiektu. Skrót MoN oznacza Museum of Narratives, czyli Muzeum Narracji. Instytucja zajmie się organizacją wystaw o przeszłości, współczesności i przyszłości. Określenie „zielone muzeum” pasuje idealnie, ponieważ budynek będzie porastała roślinność. Warto dodać, że znaczną część obiektu wykonano z drewna. Za projekt odpowiada Kengo Kuma, jeden z najważniejszych japońskich architektów.

Guggenheim Abu Zabi W stolicy ZEA dobiega końca budowa największego jak dotąd Muzeum Guggenheima. Projekt Franka Gehry’ego (zmarłego w tym roku) to kolejna spektakularna realizacja w Abu Zabi po Luwrze i otwartym w grudniu Zayed National Museum. Muzeum zmieni globalną geografię sztuki i otworzy nowy rozdział w dziejach Zatoki Perskiej.

KANAL – Centre Pompidou Bruksela jest politycznym (i biurokratycznym) jądrem Unii Europejskiej. Teraz ma najwyraźniej apetyt, żeby namieszać w świecie sztuki. W poprzedniej dekadzie fundacja KANAL zawarła umowę z Centrum Pompidou. W efekcie powstaje nowe postindustrialne muzeum, które będzie pokazywać sztukę nowoczesną i współczesną. Rozmiar robi wrażenie. Otwarcie zaplanowano na 28 listopada i jeśli chodzi o Stary Kontynent, zapowiada się najważniejszy debiut roku. Oryginalne paryskie muzeum zamknęło się na pięć lat i wróci po remoncie dopiero w 2030 r.

V&A East Museum Niedawno w Londynie otwarto V&A East Storehouse – muzeum i magazyn w jednym. Wkrótce dołączy do niego V&A East Museum. Pięciopiętrowy obiekt powstanie na terenie Queen Elizabeth Olympic Park, tuż obok mieszczą się areny wykorzystywane podczas letnich igrzysk z 2012 r. Nowa instytucja ma prezentować aktualne zjawiska dziejące się w światowej kulturze. Otwarcie zaplanowano na 18 kwietnia.

Obama Presidential Center Przenosimy się do Ameryki. W Chicago zostanie otwarte Centrum Prezydenckie Baracka Obamy, muzeum poświęcone 44. prezydentowi USA ze szczególnym naciskiem na lata 2009–17, które spędził w Białym Domu. Pierwotnie obiekt miał być gotowy w 2021 r. Ostatecznie otwarcie nastąpi w okolicach 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Główny budynek kompleksu ma blisko 70 m i zyskał już nazwę... Obamalisk. Dość osobliwy obelisk.

Lucas Museum of Narrative Art Muzeum znalazło się w zestawieniu przygotowanym już rok temu i znów wpadło w poślizg. Wydaje się, że po raz ostatni. Jest nawet oficjalna data otwarcia: 22 września. Statek kosmiczny George’a Lucasa będzie zapewne jedną z największych atrakcji Los Angeles. Futurystyczny obiekt wypełniony m.in. zbiorami amerykańskiego filmowca z pewnością przyciągnie tłumy gości, nie tylko fanów „Gwiezdnych wojen”.