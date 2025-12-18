Na te muzea czekamy w 2026 r. Szał w Tokio, obelisk Obamy i statek kosmiczny
MoN Takanawa
Zacznijmy w Tokio i części miasta znanej pod nazwą Takanawa Gateway City. Szykuje się tam otwarcie zjawiskowego obiektu. Skrót MoN oznacza Museum of Narratives, czyli Muzeum Narracji. Instytucja zajmie się organizacją wystaw o przeszłości, współczesności i przyszłości. Określenie „zielone muzeum” pasuje idealnie, ponieważ budynek będzie porastała roślinność. Warto dodać, że znaczną część obiektu wykonano z drewna. Za projekt odpowiada Kengo Kuma, jeden z najważniejszych japońskich architektów.
Guggenheim Abu Zabi
W stolicy ZEA dobiega końca budowa największego jak dotąd Muzeum Guggenheima. Projekt Franka Gehry’ego (zmarłego w tym roku) to kolejna spektakularna realizacja w Abu Zabi po Luwrze i otwartym w grudniu Zayed National Museum. Muzeum zmieni globalną geografię sztuki i otworzy nowy rozdział w dziejach Zatoki Perskiej.
KANAL – Centre Pompidou
Bruksela jest politycznym (i biurokratycznym) jądrem Unii Europejskiej. Teraz ma najwyraźniej apetyt, żeby namieszać w świecie sztuki. W poprzedniej dekadzie fundacja KANAL zawarła umowę z Centrum Pompidou. W efekcie powstaje nowe postindustrialne muzeum, które będzie pokazywać sztukę nowoczesną i współczesną. Rozmiar robi wrażenie. Otwarcie zaplanowano na 28 listopada i jeśli chodzi o Stary Kontynent, zapowiada się najważniejszy debiut roku. Oryginalne paryskie muzeum zamknęło się na pięć lat i wróci po remoncie dopiero w 2030 r.
V&A East Museum
Niedawno w Londynie otwarto V&A East Storehouse – muzeum i magazyn w jednym. Wkrótce dołączy do niego V&A East Museum. Pięciopiętrowy obiekt powstanie na terenie Queen Elizabeth Olympic Park, tuż obok mieszczą się areny wykorzystywane podczas letnich igrzysk z 2012 r. Nowa instytucja ma prezentować aktualne zjawiska dziejące się w światowej kulturze. Otwarcie zaplanowano na 18 kwietnia.
Obama Presidential Center
Przenosimy się do Ameryki. W Chicago zostanie otwarte Centrum Prezydenckie Baracka Obamy, muzeum poświęcone 44. prezydentowi USA ze szczególnym naciskiem na lata 2009–17, które spędził w Białym Domu. Pierwotnie obiekt miał być gotowy w 2021 r. Ostatecznie otwarcie nastąpi w okolicach 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Główny budynek kompleksu ma blisko 70 m i zyskał już nazwę... Obamalisk. Dość osobliwy obelisk.
Lucas Museum of Narrative Art
Muzeum znalazło się w zestawieniu przygotowanym już rok temu i znów wpadło w poślizg. Wydaje się, że po raz ostatni. Jest nawet oficjalna data otwarcia: 22 września. Statek kosmiczny George’a Lucasa będzie zapewne jedną z największych atrakcji Los Angeles. Futurystyczny obiekt wypełniony m.in. zbiorami amerykańskiego filmowca z pewnością przyciągnie tłumy gości, nie tylko fanów „Gwiezdnych wojen”.
LACMA
Zostajemy w największej metropolii Kalifornii. Najpierw rozwińmy enigmatyczny skrót LACMA – Los Angeles County Museum of Art. Trzeba podkreślić, że obiekt stanowi wyjątek na naszej liście. Nie będzie to całkiem nowe muzeum, a imponująca rozbudowa już istniejącego. Skalę inwestycji najlepiej oddają zdjęcia z lotu ptaka. Prawie ukończona nowa część będzie znana jako David Geffen Galleries. Powierzchnia wystawiennicza ma się podwoić, co będzie kosztować ok. 700 mln dol. (2,5 mld zł). Nowy Jork, dotychczasowa stolica sztuki, zaczyna mieć poważną konkurencję na drugim końcu Stanów.