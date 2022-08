Recenzja filmu: „Cicha ziemia”, reż. Agnieszka Woszczyńska

Debiut fabularny dyplomowanej antropolożki i absolwentki reżyserii Agnieszki Woszczyńskiej to formalny popis minimalizmu narracyjnego i analitycznej obserwacji letniej sielanki podszytej kłamstwem, wypaleniem seksualnym, rasizmem.

Debiut fabularny dyplomowanej antropolożki i absolwentki reżyserii Agnieszki Woszczyńskiej to formalny popis minimalizmu narracyjnego i analitycznej obserwacji letniej sielanki podszytej kłamstwem, wypaleniem seksualnym, rasizmem. Wystylizowane na aryjskie posągi, piękne, bogate, zamknięte w swojej bańce małżeństwo 30-latków z Polski ląduje na wymarzonych wakacjach we Włoszech. Wprowadzają się do luksusowej willi z widokiem na morze, a zaraz potem wezwany przez właściciela robotnik arabskiego pochodzenia, który ma naprawić dopływ wody do basenu, w tajemniczych okolicznościach ginie.

Cicha ziemia, reż. Agnieszka Woszczyńska, prod. Polska, Czechy, Włochy 2021, 120 min