Aneta Kyzioł
Film

Sukcesja na Helu

Recenzja serialu: „Scheda”, scen. Bartosz Janiszewski

19 sierpnia 2025
„Scheda”, scen. Bartosz Janiszewski „Scheda”, scen. Bartosz Janiszewski HBO Max
Zapowiada się produkcja markowa, z wyższej półki HBO!

Ostatnio Warner Bros. Discovery częściej kojarzyło się z chaotycznymi ruchami jego szefa Davida Zaslava niż – poza kilkoma wyjątkami – z porywającymi produkcjami, a najnowszym pomysłem jest kolejna zmiana nazwy serwisu streamingowego, tym razem z Max na HBO Max. Czy powrót do marki kojarzonej z serialami premium oznacza zwrot w sprawie jakości? „Scheda”, nowy polski serial, oceniany na podstawie czterech udostępnionych do recenzji odcinków, to realizacyjna perełka. Zdjęcia Helu, plaż i Bałtyku – z perspektywy pieszego, z samochodu, z kutra czy z drona – robią piorunujące wrażenie. To zarazem obraz dzikiego piękna, pociągającego i przerażającego, jak i izolacji, zamknięcia. Buduje atmosferę i kontekst dla emocji, motywacji i działań bohaterów. Wspierana naturą psychologia wydaje się najmocniejszą stroną serii, sensacyjna fabuła skupiona wokół znalezionego w morzu ciała bez głowy już może taka oryginalna nie jest. 

Scheda, scen. Bartosz Janiszewski, reż. Anna Kazejak, 7 odc., HBO Max, od 22 sierpnia

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Sukcesja na Helu"
Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
