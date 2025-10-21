21 października 2025
Zawieja w radiowozie
Recenzja serialu: „Odwilż 3”, scen. Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski
Nie jest to serial silący się na oryginalność, nigdy nie miał takich ambicji. Jako odprężająca rozrywka sprawdza się jednak nieźle.
Ekipa „Odwilży”, z obu stron kamery, wróciła do zimnego, mglistego Szczecina, by nakręcić kolejną część rodzimego nordic noir z niecofającą się przed niczym na drodze do odkrycia prawdy policjantką Katarzyną Zawieją (Katarzyna Wajda) w centrum. W poprzednim sezonie pytanie „Zawieja, co ty odpi...asz?!” padało tak często – i to nie tylko ze strony jej bliskich, ale też przełożonych – że nową odsłonę bohaterka rozpoczyna nie jako detektywka, lecz patrolujący okolicę oficer prewencji w oczekiwaniu na ewaluację, która zdecyduje, czy będzie mogła wrócić do śledztw.
Odwilż 3, scen. Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski, reż. Xawery Żuławski, 6 odc., HBO Max
Polityka 43.2025 (3537) z dnia 21.10.2025; Afisz. Premiery; s. 83
