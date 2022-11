Recenzja gry: „A Plaque Tale: Requiem”

Atutem gry jest wierność realiom historycznym, konsultowali ją eksperci.

Kontynuacja „A Plaque Tale: Innocence” (2019 r.). Znów trafiamy do średniowiecznej Francji, tym razem jednak nie do zniszczonej wojną Akwitanii, ale do słonecznej Prowansji. Jest rok 1349, 16-letnia Amicia, opiekująca się chorym, młodszym braciszkiem Hugo, przybyła tu wraz z rodziną z nadzieją na skuteczną kurację. Szansa na idylliczne życie i rychłe wyleczenie Hugo przeminie wraz z nadejściem zarazy, przed którą uciekali. Amicia ponownie będzie zmuszona stawać w obronie swoich bliskich. „A Plaque Tale: Requiem”, podobnie jak poprzednia gra, buduje swą atrakcyjność na opowieści.

A Plaque Tale: Requiem, Asobo Studio, GOG.com, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch