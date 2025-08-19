Przejdź do treści
Reklama
Olaf Szewczyk
Olaf Szewczyk
Gry

Z tarczą

Recenzja gry: „Titan Quest II”

19 sierpnia 2025
„Titan Quest II” „Titan Quest II” materiały prasowe
Wartka gra akcji, w której protagonista stawia czoło niezliczonym monstrom.

Od premiery „Titan Quest” (2006) najpowabniejszy wtedy epigon gier z cyklu „Diablo” zdążył obrosnąć legendą, a nostalgia i marzenie o następcy spęczniały wśród miłośników gatunku do gargantuicznych rozmiarów. Twórcy „Titan Quest II” mieli zatem niełatwe zadanie zmierzenia się z mitem, a nawet z całą mitologią, bo gra znów przenosi nas do antycznej Grecji zaludnionej przez stworzenia mityczne i wyobrażone. I jak dotąd wszystko wskazuje na to, że wyszli z tego ambarasu z tarczą. „Jak dotąd”, bo gra trafiła do sprzedaży w wersji jeszcze niepełnej, bez ostatecznych poprawek. 

Titan Quest II, Grimlore Games, THQ Nordic, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Z tarczą"
Olaf Szewczyk

Olaf Szewczyk

Dziennikarz – początkowo z przypadku, z czasem z przekonania. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Kulturze” (piątkowym magazynie „Dziennika”), obecnie pisze do „Polityki”. Ostatnimi laty szefował działom naukowo-technologicznym „Przekroju” i „Wprost”. Współredaguje stronę JawneSny.pl poświęconą kulturze gier wideo. Chciałby zostać hakerem włamującym się w imię sprawiedliwości społecznej na konta dyrektorów światowych banków, ale – nad czym ubolewa – nie ma wystarczających umiejętności.
Reklama