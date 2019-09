Opowieść o człowieku

A więc można opowiadać o człowieku w sposób intymny, niespieszny, delikatny, a jednocześnie dosadny. Można jego codzienność ująć w ramy filozoficznego traktatu. Tak o człowieku pisze Marie-Hélène Lafon w „Naszym życiu”.

Los Gordany staje się „naszością” – tak jest oswojony, tak bardzo pasuje do każdego. Gordaną można obdzielić każdego, każdy może przeglądać się w Gordanie – jeżeli nie w jej samotności, bólu, to na pewno w zbiegach okoliczności, niewykorzystanych szansach, niespełnionych marzeniach i pogubionych po drodze ludziach. Ten bohater zbiorowy, któremu Lafon nadała imię Gordana, to nic innego jak ludzkie życie. Wcześniej był Josephem (tytuł poprzedniej książki Lafon), człowiekiem, którego łatwo można nie zauważyć, pominąć albo szybko zapomnieć. Tu kasjerka, tam pracownik gospodarstwa rolnego. Oboje niezbyt ekscytujący, zawsze cisi, pozornie bez właściwości.

Oto Gordana, kasjerka pracująca w jednym z paryskich sklepów – doskonale odizolowana od świata, wtopiona w tłum, ubrana w sklepowy uniform; ze swoim minimalnym życiem i żywiołami pod kontrolą, staje się człowiekiem do wglądu. Ktoś ją zauważył, kogoś zachwyciła, ktoś dostrzegł zwyczajność niepodobną do innych. Tym kimś jest kobieta, która mówi o sobie: „Wymyślam więc tego człowieka w całości, znam na pamięć jego historię i dopisuję ciąg dalszy”. Tam, gdzie inni widzą nijakość, ona dostrzega lirykę, epikę i dramat. Podąża za Gordaną, wymyśla jej przeszłość (a widziała zaledwie jedno zdjęcie, które nieszczęśliwie wypadło z portfela), teraźniejszość, projektuje przyszłość.

Piękna i cicha to literatura. Taka, która nie ma nagłych zwrotów akcji, spektakularnych wątków. Człowiek Marie-Hélène Lafon to płynność, ale nigdy nie banał. A jej książki są wielką troską o tego, który jest nikim, zjawiskiem bez znaczenia, jednak najcenniejszym drobiazgiem. Lafon oddaje mu swój czas, obserwuje go, pilnuje, towarzyszy.

W obu książkach opowieść płynie leniwie, nie tyle chodzi o jej tempo, ale o swobodne dołączanie kolejnych wątków. Tak jakby rzeka narracji zabierała po drodze dni, ludzi, historie, obrazy, zapachy, kolory, wspomnienia. Jakby dołączały do niej kolejne dopływy, niewielkie, a na pewnym etapie biegu rzeki istotne. Potem gdzieś umykają, skręcają w swoje strony, żeby za jakiś czas znów się spotkać i do głównego nurtu raz jeszcze coś od siebie dołożyć.

Do rzeki Gordany i Josepha dołączają dopływy samej bohaterki. Na tych wspólnych odcinkach historia w zasadzie jest jedna, to niekończąca się opowieść o człowieku, który - po Conradowsku – żyje tak, jak śni, a więc samotnie. Samotność zaś to ludzki wspólny mianownik – nie chodzi o tę, która oznacza pustkę po ludziach; raczej o tę traktowaną egzystencjalnie. Bo możemy wypełniać życie treścią, tyle że do mety i tak docieramy w pojedynkę. Dowiadujemy się tego najpierw od dziadków, potem od rodziców, zajmując powoli ich miejsce. Samotność to takie miejsce, do którego – niezależnie od tego, kim byliśmy, jacy byliśmy i kogo kochaliśmy – trafiamy bez towarzystwa.

Lafon pięknie o tym pisze: „Zasadnicza część pracy została już przez nich wykonana, z dyskrecją i w pełnym porozumieniu, w momencie kiedy przeprowadzili się do nowego domu, my zaś prawie nic z tego nie widzieliśmy, nie zauważyliśmy, bo meble, scenografia pozostały te same, większość codziennych przedmiotów, a przede wszystkim gesty, sposób siadania, pochylenia się z jednoczesnym ugięciem kolan przy wyjmowaniu blachy z piekarnika kuchenki za pomocą skręconej ścierki, nigdy rękawicy albo łapek podarowanych przez tę lub inną synową, również sposób opierania się plecami o lodówkę w kuchni, aby obrać jabłko nożykiem z pomarańczowym trzonkiem (...). W kartonowym pudełku pod łóżkiem rodziców znaleźliśmy mimo wszystko plik listów związanych bladozieloną wstążką, zaadresowanych do Suzanne Santoire w domu jej chrzestnej matki, Marguerite Martagon, pod numerem 12 przy rue des Peupliers w Nevers, z wsuniętą pod wstążkę wizytówką, na której nasz ojciec napisał miękkim ołówkiem duże, nerwowe litery: czarny rok, spalić po mojej śmierci, co uczyniliśmy wspólnie, we czworo, nie pozwalając sobie nawet zerknąć na daty na zżółkniętych kopertach”.

Obie książki Marie-Hélène Lafon są małymi traktatami filozoficznymi. Bez tych wszystkich trudnych fraz, odwołań do przełomowych dzieł czy idei. Traktaty o nas samych i może właśnie dlatego są tak wciągające, poruszające, jednak nie sprawiające bólu. Sprowadzone do pozornie banalnego tytułu „Nasze życie”.

Marie-Hélène Lafon, „Nasze życie”, przeł. Agata Kozak, Wydawnictwo Literackie 2019.