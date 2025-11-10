Recenzja książki: Marek Krajewski, „Głos z piekła”

Za każdym razem, gdy Marek Krajewski zapowiada koniec powieściowych przygód Eberharda Mocka, po paru latach do losów policjanta z Breslau wraca.

Za każdym razem, gdy Marek Krajewski zapowiada koniec powieściowych przygód Eberharda Mocka, po paru latach do losów policjanta z Breslau wraca. I dobrze, bo nie w każdym gatunku literackim czuje się tak pewnie jak w konwencji kryminału retro, a Mock to wciąż postać fascynująca. W „Głosie z piekła” usuwa się jednak w cień, na pierwszy plan wychodzi zaś Herbert Anwaldt, student psychologii, którego wrocławska policja prosi o pomoc w sprawie rodzinnej tragedii, która dotknęła rodzinę hrabiego von Babbitza. Śledczy szukają zaginionej żony arystokraty – w sprawę może być zamieszana złowroga pogańska sekta – a Herbert ma zbadać jego córkę, rzekomo opętaną przez diabła. Krajewski ponad dwie dekady temu ustalił zasady gry, jaką prowadzi z czytelnikami, dobrze jednak, że wciąż potrafi je naginać do własnych potrzeb.

Marek Krajewski, Głos z piekła, Wydawnictwo Znak, Kraków 2025, s. 414