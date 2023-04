Recenzja płyty: Goldberg Baroque Ensemble, Gellert Ensemble, dyr. Andrzej Szadejko, „Stanisław Moniuszko. Requiem Aeternam”

Moniuszko – to dla nas opery, czasem także „Śpiewniki domowe”. Był on jednak autorem wielu dzieł w innych gatunkach, w tym muzyki religijnej, ukazującej inne, niezwykle intymne jego oblicze.

Goldberg Baroque Ensemble, Gellert Ensemble, dyr. Andrzej Szadejko, Stanisław Moniuszko. Requiem Aeternam, MDG