Paszporty POLITYKI: gala rozdania już 16 stycznia! Gdzie oglądać?

W tym roku nasz tygodnik wręczy Paszporty POLITYKI już po raz 31. Jedne z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce przyznamy w siedmiu kategoriach. Ósmy Paszport po raz pierwszy wręczą czytelnicy.

Z tegoroczną edycją Paszportów POLITYKI wchodzimy w kolejną dekadę i naszych nagród, i polskiej kultury. Paszporty zawsze miały na radarze nowe zjawiska i tendencje, nazwiska, o których robi się głośno w kraju, a często też na świecie. Twórców młodego pokolenia, którzy kształtują polską sztukę i komentują rzeczywistość w siedmiu rożnych dziedzinach: teatrze, filmie, literaturze, sztukach wizualnych, muzyce poważnej i popularnej oraz szeroko pojętej kulturze cyfrowej. W tym roku po raz pierwszy przyznamy też Paszport Czytelników. To Państwo, głosując w plebiscycie, podpowiedzieli nam, kogo wpisać w ósmy dyplom.

Tradycyjnie wręczymy też nagrodę specjalną, Kreatora Kultury, której partnerem jest niezmiennie Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. To wszystko będzie można śledzić w transmisji na antenie telewizji TVN oraz w naszych mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) – we wtorek 16 stycznia 2024 r. Zapraszamy przed ekrany o godz. 20:15.

Paszporty POLITYKI: jak wyłaniamy nominacje

W pierwszym etapie eliminacji 52 osoby reprezentujące polską krytykę i pilnie obserwujące kulturalną rzeczywistość wskazały swoje propozycje – także spoza sfer, którymi się na co dzień zajmują. To nowość 31. edycji Paszportów POLITYKI. Chodziło o przekraczanie twardych podziałów, co od razu zaowocowało pierwszą w historii nominacją dla komiksu (stąd zmiana nazwy kategorii: to już nie Literatura, ale Książka) czy płyty z muzyką metalową. W drugim etapie Kapituła POLITYKI wskazuje po trzy nominacje w każdej kategorii.

Przez 30 lat istnienia nagrody Kapituła Paszportów POLITYKI uhonorowała już 193 laureatki i laureatów i wyróżniła 29 Kreatorów Kultury. Wszystkie informacje o nagrodzonych, wywiady i dzieje Paszportów do przeczytania i obejrzenia w naszym specjalnym serwisie.