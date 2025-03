Wojciech Grudziński dla „Polityki”: Oberek i polskość należą także do mnie. Dyscyplinę mam w DNA

Negatywne doświadczenia, homofobia, której byłem świadkiem i sam padłem ofiarą w szkole baletowej, paradoksalnie stały się stymulujące do pracy – mówi choreograf i tancerz Wojciech Grudziński, laureat Paszportu POLITYKI w kategorii scena.

ANETA KYZIOŁ: – Pisząc uzasadnienie Paszportu POLITYKI dla pana, zastanawiałam się, czy powinnam jako jednego z argumentów użyć pańskiej tanecznej wirtuozerii. Dziś doskonałość jest podejrzana, kojarzy się z przemocą, tresurą, zwłaszcza w kontekście tańca klasycznego i szkół baletowych. W cenie jest naturalność i autentyzm.

WOJCIECH GRUDZIŃSKI: – Nie poczułem się tym dotknięty. (śmiech) Ciężka praca i dyscyplina formalna to coś, za co jestem wdzięczny klasycznej edukacji. W spektaklach często wychodzę poza ramy klasycznej techniki tańca, ale sama struktura mojej pracy, jak choćby w najnowszym „Threesome/Trzy”, jest skodyfikowana i rygorystycznie realizowana na scenie. Dyscyplinę mam w DNA.

W „Threesome/Trzy” użycza pan swojego ciała baletmistrzom Teatru Wielkiego z czasów PRL: Stanisławowi Szymańskiemu, Wojciechowi Wiesiołłowskiemu i Gerardowi Wilkowi, stawia na pierwszym planie ich przemilczaną w oficjalnym dyskursie queerowość. Nie obawiał się pan reakcji środowiska baletowego?

Bałem się niezrozumienia, ale jak na razie feedback jest bardzo pozytywny. Pracę nad „Threesome” zacząłem dawno, jeszcze przed wyjazdem na studia tańca współczesnego do Holandii, i ten wyjazd dał mi inną perspektywę. Życie między dwoma krajami, dwiema tradycjami – polską i zachodnioeuropejską – spowodowało, że mogłem spojrzeć na te trzy biografie w nieco inny sposób, z większym zrozumieniem, wydaje mi się.

Dlaczego akurat ci tancerze?

Pierwszym impulsem była współpraca z Haną Umedą, która zaprosiła mnie do swojego spektaklu „Sada Yakko” (o gejszy i tancerce, pierwszej propagatorce japońskiego teatru na Zachodzie i pierwszej zawodowej aktorce nowoczesnej Japonii – red.). To był epizod, ale dał mi do myślenia. Zacząłem się zastanawiać nad tym, które biografie z tradycji baletu najsilniej we mnie i w mojej praktyce rezonują. Pomyślałem najpierw o Stanisławie Szymańskim, bo mam w pamięci z czasów szkoły baletowej prześmiewczą rozmowę, jaką na jego temat prowadzili podczas lekcji mój nauczyciel baletu i akompaniator, naśmiewali się z jego queerowości. Te negatywne doświadczenia, homofobia, której byłem świadkiem i sam padłem ofiarą w szkole baletowej, paradoksalnie stały się stymulujące do pracy i do mówienia o tym.

Postrzega pan to jako rodzaj aktywizmu społecznego, miękkiej polityki?

Tak mi się wydaje. Moje spektakle są formą mikroaktywizmu, temat społeczny, który jest w nich obecny, jest dla mnie bardzo istotny. Przyjaźnię się i stale współpracuję z Joanną Ostrowską (dramaturżką i historyczką, autorką książek „Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej” i „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej” – red.), nasza praca polega na nieustannej dyskusji, czym te spektakle mogą być.

Taniec bywa bardzo abstrakcyjny, tymczasem pańskie spektakle są i polityczne, i osobiste.

Tak, od samego początku ten osobisty aspekt to coś, czego bardzo potrzebuję. Niby często zaczynam od researchu ruchowego, szukania formy, która będzie charakterystyczna dla nowej pracy, ale już wtedy potrzebuję informacji, na jaki temat to będzie i jakie doświadczenie generuje ten język. Na przykład przy „Dance Mom” to była obecność na scenie mojej mamy.

A w baśniowo-psychodelicznym „Rodos” – tytuł oznacza rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką – była to miejska działka?

„Rodos” wychodziło od doświadczeń z dzieciństwa, kiedy babcia zabierała mnie do ogródków działkowych przy metrze Racławicka. To dało impuls do spektaklu o tych odizolowanych, zamkniętych i tajemniczych przestrzeniach w tkance miejskiej.

Kto wymyślił udział pańskiej mamy, z zawodu ekonomistki, bez doświadczenia tanecznego, w spektaklu „Dance Mom”?

To zabawna historia. W rozmowie z Joanną Ostrowską wspomniałem, że chciałbym zrobić projekt, który byłby dla mnie największym performatywnym wyzwaniem. Zaczęliśmy się zastanawiać, co by to mogło być, i doszliśmy do wniosku, że dla nas obojga to zdecydowanie obecność matki. (śmiech) Decyzja pracy z Ewą Grudzińską zmieniła wszystko – od choreografii po takie rzeczy jak ta, że moja mama przynosiła nam na próby obiady, co wytworzyło nowe więzy w zespole. Ten spektakl jest wyjątkowym doświadczeniem dla nas wszystkich.

To poruszający spektakl o intymności, bliskości między matką i dzieckiem, które z czasem zamieniają się rolami. Powstał w czasie pisowskiej nagonki na osoby LGBT+, a pańska mama odczytywała w nim swój manifest matki queerowego dziecka.

Na początku nie byłem do tego przekonany. Napisała go na wiec matek zorganizowany przed Pałacem Prezydenckim, ale nie wygłosiła, bo się na niego spóźniła. Wspomniała na próbach, że ma to napisane i bardzo by chciała przeczytać. Uznaliśmy, że to wspaniały pomysł, a ja się cieszę, że mama miała szansę zabrać głos i wyrazić swój sprzeciw wobec ataków na queerową młodzież.

To był chyba najbardziej wprost polityczny moment w pańskiej twórczości, która oscyluje między jawą a snem, dosłownością a metaforą, codziennością i kampową baśnią. Skąd ten klimat?

To jest chyba głównie owoc tradycji tańca klasycznego, w której dorastałem. Kampowa estetyka tańca klasycznego jest mi niezwykle bliska, dlatego tworzenie miniatur „zakwaszonych” baletów sprawia mi niezwykłą frajdę. Pociągają mnie treści, które są niedopowiedziane, trochę abstrakcyjne, ale nawiązują do tematów społecznych i autobiograficznych. Ostateczny efekt powstaje z nawigowania między różnymi warstwami, także muzyczną i wizualną, z choreografią, scenografią i kostiumami. To jest bliskie tworzeniu spektaklu baletowego, tylko w miniaturze.