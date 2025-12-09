Nominacja w kategorii Książka: Stanisław Łubieński

„Drugie życie Czarnego Kota” to książka, w której esej historyczny, felieton i opowieść przyrodnicza łączą się, tworząc niezwykłą, osobistą opowieść.

Urodzony w 1983 r. kulturoznawca, ukrainista, z zamiłowania przyrodnik. Nominowany do Paszportu POLITYKI za „Drugie życie Czarnego Kota” (wyd. Agora). To już jego druga nominacja – w 2017 r. wyróżniliśmy go za książkę „Dwanaście srok za ogon” (wyd. Czarne), za którą otrzymał też nagrodę Nike Czytelników.

Jest również autorem reportażu historycznego „Pirat stepowy” o życiu Nestora Machno, przetłumaczonego na języki chorwacki i ukraiński. Współpracował z „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Dwutygodnikiem”. Jest współautorem cyklu filmów „Warszawski Tygiel Kulturalny”, opowiadających o życiu imigrantów w Warszawie. Filmy otrzymały nagrodę S3KTOR 2011 za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową w kategorii „Projekty interdyscyplinarne”.

Od dziecka interesuje się przyrodą, a w szczególności ptakami. Prowadzi blog „Dzika Ochota” i organizuje spacery przyrodnicze po Warszawie, jest gospodarzem audycji „Księstwo ptaków” w radiowej Trójce i prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W 2020 r. ukazała się jego „Książka o śmieciach” (Agora), a w 2025 r. nominowane „Drugie życie Czarnego Kota”, książka, w której esej historyczny, felieton i opowieść przyrodnicza łączą się, tworząc niezwykłą, osobistą opowieść.

Łubieński wędruje po centrum i obrzeżach swojej rodzinnej Warszawy, ale – jak czytamy w najbardziej poruszającym rozdziale „Przyroda najbliższa” – w pewnym momencie jego spacery stają się coraz krótsze. To dlatego, że pies Fuks, z którym wyprawiał się daleko, zaczął chorować. Jesteśmy świadkami odchodzenia przyjaciela. Zamiast na odległe torowiska, dochodzą do wiązów przed domem. Potem zostaje już tylko znoszenie pieska po schodach. I pożegnanie: „Pachnie moim przyjacielem, ziemią, grzybami, wiatrem, ciepłem”.

Ale to nie jest jedyne pożegnanie w tej książce – miesiąc później odchodzi ojciec Tomasz Łubieński. Historyczne miejsca, które odwiedza Stanisław, wcześniej opisywał i badał jego ojciec historyk. „Drugie życie Czarnego Kota” (Czarny Kot to najsłynniejsza warszawska samowola budowlana; hotel kilka lat temu w końcu rozebrano) to książka o pożegnaniach i spotkaniach, a przede wszystkim o trwaniu przyrody.

