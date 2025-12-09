Nominacja w kategorii Książka: Paweł Rzewuski

„Krzywda” odsłania oblicze Polski – buzującego tygla narodów i wyznań, wstrząsanego kolejnymi wojnami, rokoszami, zajazdami.

Autor nominowany do Paszportu za powieść „Krzywda” (wyd. ArtRage). Oprócz tego, że jest pisarzem, bywa także publicystą, scenarzystą i menedżerem kultury. Rocznik 1990; skończył studia filozoficzne i historyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studium dyplomacji na Europejskiej Akademii Dyplomacji. Jego dorobek obejmuje zarówno beletrystykę, jak i literaturę faktu oraz publikacje stricte naukowe. Jako badacz obecny jest w czasopismach akademickich takich jak „Kronos”, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” oraz „Studia z Historii Filozofii”.

W swojej twórczości popularnonaukowej i eseistycznej koncentruje się na historii filozofii polskiej, z naciskiem na okres I Rzeczpospolitej i dwudziestolecia międzywojennego. Temu drugiemu poświęcił esej „Filozofia Piłsudskiego”, będący rekonstrukcją światopoglądu Józefa Piłsudskiego (publikacja ta zapewniła mu nominację do nagrody Identitas), oraz popularnonaukową książkę „Grzechy Paryża Północy”. Dwudziestolecie międzywojenne powróciło również w jego działalności prozatorskiej – za osadzoną w tych czasach powieść „Syn Bagien” otrzymał nominację do Nagrody Wielkiego Kalibru; obecnie kończy prace nad drugim tomem. I Rzeczpospolitą zaczął interesować się w trakcie studiów filozoficznych.

W 2022 r. opublikował rozprawę doktorską poświęconą myśli politycznej I RP („Monarchia mixta, czyli poszukiwanie suwerena”). Temat Rzeczpospolitej Obojga Narodów powraca w powieści „Krzywda”, która odsłania oblicze Polski – buzującego tygla narodów i wyznań, wstrząsanego kolejnymi wojnami, rokoszami, zajazdami.

Jak pisał w „Polityce” Jakub Demiańczuk: „»Krzywda« łączy historyczne realia z horrorem, inspirowanym zarówno słowiańską mitologią, jak i klasyką gatunku. Pięć spiętych narracyjną klamrą opowiadań o Stanisławie Wróblewskim herbu Krzywda, szukającym zemsty na swoim okrutnym bracie Gedeonie, układa się w całość gęstą i ciemną niczym piekielna smoła, pisaną z pasją i bez kompleksów. Rzewuskiemu udało się przy tym zachować równowagę między językową stylizacją a czytelnością przekazu, wiernością historycznym realiom a gatunkową swobodą”.

